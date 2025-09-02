Λ. Κηφισίας: Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Μαρούσι Enikos Newsroom 17:26, Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025 κοινωνία Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στη Λ. Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Το όχημα είναι παρκαρισμένο στο ρεύμα καθόδου. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. 