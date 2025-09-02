Λ. Κηφισίας: Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Μαρούσι

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στη Λ. Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Το όχημα είναι παρκαρισμένο στο ρεύμα καθόδου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

