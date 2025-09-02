Κηφισίας: Η στιγμή που το αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες – Βίντεο ντοκουμέντο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κηφισίας: Η στιγμή που το αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες – Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο η στιγμή που ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ κινείτο στο ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισίας, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τρίτης (2/9).

Ο οδηγός κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα και να βγει απ’ αυτό, αλλά η φωτιά επεκτάθηκε και σε ξερά χόρτα που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που έκλεισαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Λόγω του συμβάντος, στο σημείο επικράτησε μποτιλιάρισμα και τα οχήματα σχημάτιζαν ουρές. Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ ο οδηγός έδωσε κατάθεση στις αρχές για το τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, που μετέδωσε το βίντεο ντοκουμέντο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητο.

Δείτε το βίντεο:

 

20:07 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

