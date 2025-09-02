Συγκλονίζει η Βάσω Καζαντζίδη: «Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα, τα τελευταία 2 χρόνια είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά…»

Ο Στέλιος Καζαντζίδης έζησε μία μυθιστορηματική ζωή, η οποία πριν από λίγο καιρό έγινε και ταινία, με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα. Η φωνή του αείμνηστου καλλιτέχνη μάγεψε το κοινό που τον άκουγε φανατικά, ενώ το όνομά του γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου.

Μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του Στέλιου Καζαντζίδη ήταν και η τελευταία του σύζυγος, Βάσω, με την οποία γνωρίστηκε το 1978, παντρεύτηκε το 1982, και τους χώρισε μόνο ο θάνατός του, τον Σεπτέμβριο του 2001.

Η Βάσω Καζαντζίδη ήταν καλεσμένη το απόγευμα της Τρίτης (2/9), στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Η τελευταία σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη, εξομολογήθηκε πως η ασθένεια που αντιμετώπιζε είχε επηρεάσει τον χαρακτήρα του. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα».

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Βάσω Καζαντζίδη εξήγησε πως: «Πιστεύω ότι όλα, ό,τι δημιουργήθηκε, ήταν πρόβλημα της ασθένειας του! Δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Το λέω για πρώτη φορά, ήταν πρόβλημα της αρρώστιας του! Γιατί αυτό δεν εξελίχθηκε μέσα σε 1 χρόνο. Οι γιατροί μας είπαν: “Για να έχεις 10 όγκους στον εγκέφαλο, σαν να ήταν μπαλάκι του πινγκ πονγκ, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη”. Ήταν στον εγκέφαλο και είχε επηρεαστεί όλο».

«Του έλεγα: “Στέλιο, σε παρακαλώ, θα το μετανιώσεις αργότερα, δεν είναι σωστό”. Όχι για ένα συγκεκριμένο, που υπονοούμε όλοι, αλλά διάφορα πράγματα. Εκείνη την περίοδο έβλεπα όμως έναν διαφορετικό Στέλιο. Του έφταιγε το κάθε τι. Μου εξήγησε μετά ο γιατρός ότι: “Αν πέσει τώρα η βελόνα δεν θα την ακούσεις, ο Στέλιος όμως θα την ακούσει σαν να είχε χτυπήσει 1000 φορές!”. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό και ήθελε έναν ειδικό χειρισμό, σαν να αντιμετώπιζα ένα παιδί!», πρόσθεσε.

Ακόμα, η Βάσω Καζαντζίδη είπε ότι: «Σήμερα, λοιπόν, βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα. Τα τελευταία 2 χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Ο γιατρός μού εξήγησε ότι κάτι συμβαίνει. Και μετά όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και είχε 10 όγκους στον εγκέφαλο, μου είπε “τι σου είχα πει”».