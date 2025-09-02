Τραμπ: Υπόσχεται να κάνει στο Σικάγο ό,τι έκανε στην Ουάσινγκτον – Πώς αντιδρά ο Δήμαρχος της πόλης

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Υπόσχεται να κάνει στο Σικάγο ό,τι έκανε στην Ουάσινγκτον – Πώς αντιδρά ο Δήμαρχος της πόλης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα λύσει το πρόβλημα της εγκληματικότητας στο Σικάγο, το οποίο είναι «μακράν η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», όπως την αποκάλεσε.

«Θα λύσω το πρόβλημα της εγκληματικότητας, όπως το έκανα ήδη στην Ουάσινγκτον», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη ή η Βοστώνη.  «Το Σικάγο είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των δολοφονιών» έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, στην ανάρτησή του.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ κατηγόρησε τον δισεκατομμυριούχο πρόεδρο, που τον έχει ήδη αποκαλέσει «δικτάτορα», ότι επιδιώκει με την ανάπτυξη του στρατού να αμφισβητήσει τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026.

Τόσο ο Πρίτσκερ όσο και ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουές Μουρ κατηγορούν τον Τραμπ ότι «επινοεί κρίσεις» για να δικαιολογήσει την αποστολή ομοσπονδιακών δυνάμεων σε Δημοκρατικές Πολιτείες. Η Βαλτιμόρη, άλλη πόλη στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, βρίσκεται στο Μέριλαντ.

Ο Τραμπ απάντησε ότι «ο Πρίτσκερ χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια, απλώς δεν το ξέρει ακόμα».

Οι αξιωματούχοι του Σικάγο προετοιμάζονται για μια μεγάλη ομοσπονδιακή επιχείρηση επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από αυτή την εβδομάδα.  Ο δήμαρχος της πόλης υπέγραψε ήδη διάταγμα, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με στόχο να αντισταθεί στη σχεδιαζόμενη καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ στην πόλη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

ΚΕΠ: Νέες υπηρεσίες διαθέσιμες για τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας

Εφορία: Το ChatGPT στη διάθεση των φορολογούμενων – Θα απαντά σε ερωτήσεις και θα λύνει απορίες όλο το 24ωρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 καρδιές στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:30 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: «Εμφύλιος» για την διαθήκη του – Την ακύρωσή της ζητά ο μικρότερος γιος του ηθοποιού

Ο μικρότερος γιος του Αλέν Ντελόν, ο Αλέν-Φαμπιέν Ντελόν, στην Γαλλία, προσέφυγε στη δικαιοσύν...
19:55 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Οι Ευρωπαίοι είναι «έτοιμοι» να παράσχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας – Αναμένουν «υποστήριξη» των ΗΠΑ

Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιβεβαιώσουν την Πέμπτη, στη συνάντηση που θα έχουν στην Γαλλία,  στο Μέγ...
18:43 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών Τυνήσιος που μαχαίρωσε 4 ανθρώπους – BINTEO με σκληρές εικόνες

Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε, στην Γαλλία, άνδρας από την Τυνησία που μαχαίρωσε και τραυμ...
18:31 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Ένταλμα σύλληψης κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ για τους θανάτους δημοσιογράφων στη Συρία

Επτά εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν τον Αύγουστο από δικαστήρια στην Γαλλία εναντίον πρώην υψηλό...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix