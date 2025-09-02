Λαμία: Δύο συλλήψεις για ληστεία και αρπαγή τύπου «Tiger» – Με πιστόλι και μαχαίρι τον κρατούσαν όμηρο 6 ώρες για να του πάρουν τα χρήματα

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό - αστυνομία

Τον τρόμο στα χέρια ληστών έζησε ένας 30χρονος τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (31/8) στη Λαμία, με τους δράστες να τον αρπάζουν, να τον επιβιβάζουν στο όχημά του και να τον οδηγούν σε ένα ΑΤΜ, υποχρεώνοντάς τον να κάνει αναλήψεις.

Οι αστυνομικοί της  Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο Λαμιώτες, ηλικίας 25 ετών, που κατηγορούνται για αρπαγή τύπου “Tiger”, ληστεία, απάτη μέσω υπολογιστή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του LamiaReport, οι δύο δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έστησαν καρτέρι στον 30χρονο έξω από το σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας.

Με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, αρχικά άρπαξαν το κινητό και το πορτοφόλι του και στη συνεχεία τον επιβίβασαν στο όχημά του, οδηγώντας τον σε ΑΤΜ όπου με τη χρήση μιας εκ των τριών χρεωστικών καρτών που διέθετε του αφαίρεσαν το ποσό των 4.000 ευρώ.

Νωρίτερα τον είχαν οδηγήσει σε απόμερη τοποθεσία στο παλιό γήπεδο του Κάστρου Λαμίας, όπου με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών, του είχαν αποσπάσει τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η παράνομη δράση τους συνεχίστηκε και σε ΑΤΜ σε διπλανή Κοινότητα όπου λόγω του τραπεζικού συστήματος ασφαλείας δεν μπόρεσαν να διεκπεραιώσουν συναλλαγή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν το έβαλαν κάτω όμως και αφού τον ανάγκασαν να ανοίξει λογαριασμό σε άλλη τράπεζα, τους μετέφερε εκεί το ποσό των 2.300 ευρώ, το οποίο και εκταμίευσαν από άλλο ΑΤΜ. Μάλιστα όλες αυτές οι μετακινήσεις γινόντουσαν με το όχημα του 30χρονου τον οποίο και απειλούσαν όλο αυτό το διάστημα με το πιστόλι και το μαχαίρι.

Συνολικά η ομηρία κράτησε έξι ώρες και στη συνέχεια τον άφησαν ελεύθερο στην περιοχή του Κάστρου κι εκείνοι διέφυγαν πεζοί. Το θύμα ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία που άμεσα ταυτοποίησε τον έναν εκ των δύο δραστών που εκτελούσε ντελίβερι σε γνωστό κατάστημα του κέντρου.

Σε νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου, με γεμιστήρα, ένα ρόπαλο, με προσαρτημένα καρφιά, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας που τους παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση, ενώ ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν.

