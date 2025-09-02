Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή στον Βρετανό που γρονθοκόπησε 41χρονο Τούρκο σε πτήση – Ο 35χρονος ζήτησε συγγνώμη

Άγριο επεισόδιο συνέβη σε πτήση από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (1/9) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Ένας 35χρονος Βρετανός γρονθοκόπησε συνεπιβάτη του κατά τη διάρκεια της πτήσης, συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη, με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώπιον του Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διασάλευση της τάξης σε αεροπορική πτήση, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 15 μηνών, ενώ τον αθώωσε για την πράξη της απείθειας. Η ποινή αποφασίστηκε να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση που άσκησε κατά της απόφασης να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Υπό αυτές τις συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος ο 35χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε ότι γρονθοκόπησε τον 41χρονο Τούρκο συνεπιβάτη του, υποστηρίζοντας ότι απλά τον έσπρωξε, ενώ ζήτησε συγγνώμη για το συμβάν. Όσον αφορά την αιτία του επεισοδίου, ανέφερε πως όταν επιχείρησε να μετακινήσει τη θέση του προς τα πίσω για να κοιμηθεί αισθάνθηκε ένα «ταρακούνημα» από τον παθόντα που καθόταν ακριβώς από πίσω του. «Δεν έκανα κάτι με ένταση» είπε και παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ. Σημειώνεται ότι μέλη του πληρώματος στις καταθέσεις τους έκαναν λόγο για δύο κουτάκια μπίρας.

Αφού το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση χθες το βράδυ, το θύμα εξετάστηκε από γιατρό. Ο Τούρκος επιβάτης διαβεβαίωσε ότι είναι σε θέση να ταξιδέψει κι έτσι το αεροσκάφος συνέχισε τη διαδρομή για τον προορισμό του.