Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή στον Βρετανό που γρονθοκόπησε 41χρονο Τούρκο σε πτήση – Ο 35χρονος ζήτησε συγγνώμη

Enikos Newsroom

κοινωνία

αεροπλάνο πτήση αεροσυνοδός
Φωτογραφία: Unsplash.com

Άγριο επεισόδιο συνέβη σε πτήση από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (1/9) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Ένας 35χρονος Βρετανός γρονθοκόπησε συνεπιβάτη του κατά τη διάρκεια της πτήσης, συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη, με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώπιον του Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διασάλευση της τάξης σε αεροπορική πτήση, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 15 μηνών, ενώ τον αθώωσε για την πράξη της απείθειας. Η ποινή αποφασίστηκε να μετατραπεί προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση που άσκησε κατά της απόφασης να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Υπό αυτές τις συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος ο 35χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε ότι γρονθοκόπησε τον 41χρονο Τούρκο συνεπιβάτη του, υποστηρίζοντας ότι απλά τον έσπρωξε, ενώ ζήτησε συγγνώμη για το συμβάν. Όσον αφορά την αιτία του επεισοδίου, ανέφερε πως όταν επιχείρησε να μετακινήσει τη θέση του προς τα πίσω για να κοιμηθεί αισθάνθηκε ένα «ταρακούνημα» από τον παθόντα που καθόταν ακριβώς από πίσω του. «Δεν έκανα κάτι με ένταση» είπε και παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ. Σημειώνεται ότι μέλη του πληρώματος στις καταθέσεις τους έκαναν λόγο για δύο κουτάκια μπίρας.

Αφού το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση χθες το βράδυ, το θύμα εξετάστηκε από γιατρό. Ο Τούρκος επιβάτης διαβεβαίωσε ότι είναι σε θέση να ταξιδέψει κι έτσι το αεροσκάφος συνέχισε τη διαδρομή για τον προορισμό του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

ΚΕΠ: Νέες υπηρεσίες διαθέσιμες για τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας

Εφορία: Το ChatGPT στη διάθεση των φορολογούμενων – Θα απαντά σε ερωτήσεις και θα λύνει απορίες όλο το 24ωρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 καρδιές στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:36 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Κηφισίας: Η στιγμή που το αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες – Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο η στιγμή που ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ κινείτ...
20:07 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τι αναφέρεται στη δικογραφία για τον Πάνο Καμμένο – «Δεν έχω σχέση» δηλώνει ο πρώην υπουργός

Στην ογκώδη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, φαίνεται ότι υπάρχει και το όν...
20:03 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για το «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις – 72χρονη έλαβε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ με ψευδείς δηλώσεις

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις παράνομες επι...
19:48 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/9) σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι. Σύμφωνα με τι...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix