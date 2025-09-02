Πούτιν – Σι: Υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου – Δεν συζήτησαν την αποστολή δυνάμεων στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε την Τρίτη τις σχέσεις της Μόσχας με το Πεκίνο σε “πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο”, καθώς οι δύο χώρες φέρεται να υπέγραψαν μια συμφωνία για την κατασκευή ενός τεράστιου νέου αγωγού που θα στέλνει φυσικό αέριο στην Κίνα μέσω της Μογγολίας, ενώ γίνεται γνωστό ότι ο ίδιος και ο Κινέζος, Σι Τζινπίνγκ, δεν συζήτησαν την αποστολή κινεζικών δυνάμεων στην Ουκρανία για την τήρηση ενδεχόμενης συμφωνίας εκεχειρίας.

Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ πέρασαν ώρες μαζί την Τρίτη, συναντώντας τον πρόεδρο της Μογγολίας, κάθισαν οι δυο τους για τις δικές τους επίσημες συνομιλίες και ήπιαν τσάι στην επίσημη κατοικία του Κινέζου ηγέτη – στην τελευταία επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των δύο ισχυρών ανδρών που επιδιώκουν να παρουσιάσουν μια νέα παγκόσμια τάξη.

Το απόγευμα της Τρίτης, η κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κατασκευή του τεράστιου αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia-2, τον οποίο η Μόσχα προσπαθεί εδώ και χρόνια να βγάλει από το προσκήνιο.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντική νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος στρέφεται όλο και περισσότερο προς την Κίνα για να αντικαταστήσει την Ευρώπη ως τον σημαντικότερο αγοραστή ρωσικού, φυσικού αερίου. Είναι επίσης μια συλλογική επίδειξη ισχύος απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει τις χώρες να περικόψουν τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογος του Σι Τζινπίνγκ δεν συζήτησαν την ανάπτυξη ενός κινεζικού ειρηνευτικού σώματος στην Ουκρανία κατά την διάρκεια των συνομιλιών που είχαν αυτή την εβδομάδα στην Κίνα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προτείνει την ανάπτυξη δικών τους ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.