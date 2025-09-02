Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Η νέα ανάρτηση στα social media

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Νέα ανάρτηση στα social media έκανε σήμερα (Τρίτη, 2/9) ο Αλέξης Τσίπρας, δημοσιεύοντας την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση σε σειρά θεμάτων, σημειώνοντας στην ανάρτησή του ότι «ο όρος “Βαλκανοποίηση”, που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής».

Αναλυτικά, ο Αλέξης Τσίπρας γράφει τα εξής:

«Μ’ ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας.

Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,
στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών,
στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης,
αν συνυπολογίσει τη διαφθορά,
το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων,
που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις,
και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας,
τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο όρος “Βαλκανοποίηση”, που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής.

Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τα διαθέσιμα ακίνητα

Χατζηδάκης: Έρχεται μεταρρύθμιση για τη φορολογία

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Πρώην εργαζόμενη σε κρουαζιερόπλοιο αποκαλύπτει το αντικείμενο που αφαιρέθηκε από «adults only» ταξίδι – «Ήταν παρατραβηγμέ...
περισσότερα
21:25 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: «Πανικόβλητοι τις τελευταίες δύο μέρες και γυμνοί από επιχειρήματα καταφεύγουν στα ψεύδη και την τοξικότητα»

«Η κυβέρνηση προσπαθεί με ομοιόμορφα δελτία Τύπου Υπουργείων που μοιάζουν με εκθέσεις ιδεών, δ...
21:12 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα – «Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο»

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα που πραγμα...
20:01 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα»

«Δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς η ...
18:55 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: Όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ κορυφώνεται η επιχείρηση παραπλάνησης του λαού

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής, ενόψει της παρ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix