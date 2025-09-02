Θρίλερ με τον θάνατο του 22χρονου στην Κορινθία: Έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό του – «Kάποιος του έκανε κακό» λένε τα αδέλφια του

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο του 22χρονου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σαλόνι του σπιτιού του, στο χωριό Άσσος στην Κορινθία. Ο 22χρονος έφερε τραύματα στον λαιμό από μαχαίρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 22χρονο εντόπισε καθισμένο στον καναπέ και μέσα στα αίματα ο αδελφός του, όταν επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας. Η μητέρα και η αδελφή του κοιμόντουσαν, ενώ ο πατέρας του ήταν εκτός σπιτιού. Οι γονείς και ο αδελφός του θύματος μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους τον 22χρονο στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, δίνοντας μάχη για αρκετή ώρα. Ωστόσο, τα τραύματα ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και, δυστυχώς, ο 22χρονος κατέληξε.

«Μόλις πήγε σπίτι ο αδελφός τον είδε πεσμένο κάτω με αίμα. Η μαμά κοιμότανε με την αδελφή. Ο πατέρας μου είπε ότι πήγε ο μικρός στο σπίτι, ήταν έξω, και τον ειδοποίησε και τον πήρανε να τον πάνε νοσοκομείο και πέθανε», ανέφερε ο θείος του 22χρονου.

Ο άτυχος νέος, πριν από έναν χρόνο, είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Έμεινε στο νοσοκομείο αρκετούς μήνες, κατάφερε όμως να σταθεί ξανά στα πόδια του. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως διανομέας.

Δύο τραύματα στον λαιμό του 22χρονου

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται, να δώσει απαντήσεις, στις συνθήκες που οδήγησαν στο μυστηριώδη θάνατο του 22χρονου. Σύμφωνα με το Mega, στον λαιμό του 22χρονου εντοπίστηκαν δύο τραύματα από μαχαίρι, ένα δεξιά και ένα αριστερά.

Επιπλέον έχει εντοπιστεί το μαχαίρι και έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση.

«Kάποιος έκανε κακό στον αδελφό μου»

Ο πατέρας, η μητέρα και τα δυο μικρότερα αδέλφια του 22χρονου έμειναν για πολλές ώρες στην Ασφάλεια Κορίνθου και έδωσαν αναλυτικές καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδελφός του 22χρονου φέρεται να είπε στην κατάθεσή του ότι «κάποιος έκανε κακό στον αδελφό μου». Μάλιστα το ίδιο φέρεται να έχει πει και η αδελφή του 22χρονου σε συγχωριανούς της.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ρίξουν φως στις μυστηριώδεις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο 22χρονος. Αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αφού εντύπωση προκαλούν δύο στοιχεία: