Λευκός Οίκος: Χαμός με βίντεο που δείχνει σακούλα σκουπιδιών να πετιέται από παράθυρο – Φούντωσαν τα σενάρια συνωμοσίας

Ένα μυστηριώδες βίντεο που δείχνει ένα αντικείμενο να πετιέται από παράθυρο του Λευκού Οίκου έγινε viral, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να είναι ένα αντικείμενο που πέταξε από το επάνω παράθυρο η Μελάνια Τραμπ.

Τα πλάνα δείχνουν ένα άγνωστο άτομο να πετάει ένα αντικείμενο από το επάνω παράθυρο στην πλευρά του Λευκού Οίκου στο έδαφος από κάτω. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ημερομηνία και η ώρα που τραβήχτηκε το βίντεο, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε στη Daily Mail ότι το βίντεο ήταν πράγματι πρόσφατο. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι ένα αντικείμενο πετάχτηκε από το παράθυρο από “έναν εργολάβο που έκανε την τακτική συντήρηση ενώ ο πρόεδρος έλειπε”.

Ο πρόεδρος έλειπε από τον Λευκό Οίκο για το μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου. Είχε πάει να παίξει γκολφ στο γήπεδό του, στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια, κατά τη διάρκεια της αργίας για την Ημέρα της Εργασίας.

Καθώς κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες φήμες γύρω από την υγεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το βίντεο βοήθησε να φουντώσει η φλόγα αυτών των ανησυχιών. Σύμφωνα με το Newsweek, το βίντεο κυκλοφόρησε αρχικά στο Instagram από έναν λογαριασμό που ονομάζεται Washingtonian Problems. Ο λογαριασμός ισχυρίζεται ότι τα πλάνα από τον Λευκό Οίκο τους υποβλήθηκαν ανώνυμα.

Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπαν ότι μπορεί η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, να βρίσκεται πίσω από το ασυνήθιστο γεγονός. Δεδομένου ότι οι γυναίκες συνήθως πετάνε πράγματα από τα παράθυρα, θα ήταν ασφαλές να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ τρελό θηλυκό”, έγραψε ένας χρήστης στο Χ και συνέχισε: “και οι γυναίκες το κάνουν αυτό όταν θέλουν πραγματικά απαντήσεις”.

‘Ήταν η Μελάνια στην Ουάσινγκτον σήμερα;’ ρώτησαν άλλοι χρήστες. Ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: ‘ίσως η Μελάνια είναι και αυτή θυμωμένη που δεν είναι νεκρός’, αναφερόμενος στις ιογενείς εικασίες για την υγεία του προέδρου.

Η Μελάνια δεν ήταν γνωστό ότι βρισκόταν στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, καθώς περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στη Νέα Υόρκη, με τον γιο της Μπάρον στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Οι ειδήμονες των μέσων ενημέρωσης κάνουν εικασίες για το πού βρίσκεται ο πρόεδρος τις τελευταίες ημέρες, αφού πέρασε μεγάλο μέρος του Σαββατοκύριακου μακριά από τις κάμερες παίζοντας γκολφ. Οι επικριτές του Λευκού Οίκου έχουν ζητήσει πλήρη διαφάνεια σχετικά με τους μώλωπες στα χέρια του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον περασμένο μήνα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ έχει διαγνωστεί με “χρόνια φλεβική ανεπάρκεια”, η οποία είναι μια “κοινή κατάσταση” σε άτομα άνω των 70 ετών.

Δεν υπάρχουν “ενδείξεις” βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης ή αρτηριακής νόσου και ο πρόεδρος “παραμένει σε άριστη κατάσταση υγείας”, δήλωσε συνολικά η Leavitt. Πρόσθεσε ότι οι μώλωπες στο χέρι του Trump προέρχονται από τον ερεθισμό από τις “συχνές χειραψίες και από τη χρήση ασπιρίνης”.

Επιπλέον, οι χρήστες στο διαδίκτυο έσπευσαν να επισημάνουν ότι τα παράθυρα στον επάνω όροφο του Λευκού Οίκου είχαν σφραγιστεί μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η Daily Mail δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτές τις αναφορές.

‘Ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι αυτό είναι περίεργο, επειδή μετά την 11η Σεπτεμβρίου όλα τα παράθυρα αντικαταστάθηκαν με σφραγισμένα αλεξίσφαιρα παράθυρα, συμπεριλαμβανομένων των παραθύρων της κατοικίας’, έγραψε ο χρήστης του X Adam Cochran. Το να πετάξεις κάτι από το παράθυρο, σημαίνει να βγάλεις το παράθυρο από το ίδιο το τζάμι. Αλλά, το πρωτόκολλο ασφαλείας λέει ότι οι εργολάβοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κατοικία όσο ο Πρόεδρος διαμένει στον Λευκό Οίκο”, πρόσθεσε ο Κόχραν.

‘Γιατί κάποιος πετάει αντικείμενα από το αναθεματισμένο παράθυρο του Λευκού Οίκου;’ ρώτησε ο Αμερικανός βετεράνος των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Τζον Τζάκσον στο X. ‘Αυτό δεν έχει κανένα νόημα υπό οποιεσδήποτε φυσιολογικές συνθήκες. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να πάρουν απαντήσεις, έστω και μόνο από την άποψη της ασφάλειας. Τι στο διάολο κάνει η Μυστική Υπηρεσία;’

Άλλοι χρήστες υπέθεσαν ότι τα αντικείμενα που πετάγονται από τον Λευκό Οίκο θα μπορούσαν να είναι σκουπίδια. “Θα μπορούσε να είναι σκουπίδια που δεν θέλουν στα κανονικά σκουπίδια του Λευκού Οίκου”, υποστήριξε ο χρήστης X @gansettbeach.

‘Πιθανή συγκάλυψη; Ενδιαφέρον είναι ότι είναι χρονικά τοποθετημένο το βίντεο με την πρόσφατη απουσία του Τραμπ από το κοινό’. Χωρίς άμεση επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο, οι χρήστες στο διαδίκτυο θα συνεχίσουν να κάνουν εικασίες και να προσφέρουν ανεπιβεβαίωτες θεωρίες, ανέφερε η Mailonline.