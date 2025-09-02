Κρήτη: Πώς η εγκληματική οργάνωση κατάφερε να «επικρατήσει» για χρόνια στο νησί – Έρχεται και δεύτερη δικογραφία

Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με δράση σε Χανιά (κυρίως) και Ρέθυμνο, κατάφερε να επικρατήσει για χρόνια λόγω των ισχυρών μηχανισμών άμυνας που είχε αναπτύξει.

Η επιχείρηση των Αρχών για να ξετυλιχθεί το νήμα της υπόθεσης, όσο μπερδεμένο και καλά προστατευμένο κι αν ήταν, επισήμως ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, όμως τα στοιχεία και οι υποθέσεις, τις οποίες ταίριαξαν ως παζλ τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, ξεκινούν πριν από δύο και πλέον χρόνια.

Έρχεται και δεύτερη δικογραφία

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήδη οι αστυνομικοί, με εντολές και της αρμόδιας και συνδεδεμένης εποπτικά με την υπόθεση εισαγγελικής αρχής, ερευνούν και λειτουργούν και για δεύτερη σοβαρή δικογραφία, η οποία εμπλέκει ακόμη 40 πρόσωπα με την οργάνωση, η οποία στηριζόταν και αποκτούσε παράνομο πλούτο, από ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς, ενώ υπάρχουν στοιχεία ισχυρά που δένουν υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται, με εκμετάλλευση εκκλησιαστικής περιουσίας, αποχαρακτηρισμούς εκκλησιαστικών εκτάσεων, αλλά και παρεμβάσεις σε διοικητικά ζητήματα της εκκλησίας της Κρήτης.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπάρχει για παράδειγμα εμπλοκή κληρικού με ισχυρή εκκλησιαστική θέση, ο οποίος από θύμα εκβιασμών των επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης έγινε τελικά μέλος της, σύμφωνα με ισχυρές ενδείξεις που υπάρχουν στην πρώτη δικογραφία. Στη δεύτερη δικογραφία δε, υπάρχουν ενδείξεις και για δεύτερο κληρικό που συνδέεται με ισχυρά πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, εξετάζονται στοιχεία και διερευνώνται οι ακριβείς σχέσεις κάποιων επιχειρηματιών με το κύκλωμα της οργάνωσης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να είναι κατηγορούμενοι, κάτι που, όπως τονίστηκε, αφορά σε απόφαση των δικαστικών αρχών.

Στις κατηγορίες υπάρχει και η περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά αστυνομικών, διότι κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να συλλάβουν έναν κατηγορούμενο, εκείνος κινήθηκε με το αυτοκίνητο του κατά πάνω τους με στόχο να τους χτυπήσει για να ξεφύγει.

Ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ

Ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ για τις επίσημες καταγραφές, παρακολουθήσεις, διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στην εξέλιξη της όλης προσπάθειας για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και, όπως αναφέρθηκε από τις πηγές, πραγματοποιείται έλεγχος για έκνομες ενέργειες και διασυνδέσεις αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με το κύκλωμα.

Παράλληλα όμως, στο μεγεθυντικό φακό της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται οι ενδείξεις που υπάρχουν για λειτουργό, ο οποίος υπηρετεί σε κρατικό νοσοκομείο στο νησί, ο οποίος δεν είναι κατηγορούμενος, αλλά υπάρχουν στοιχεία για επαφές του με άτομα της εγκληματικής οργάνωσης.

Ισχυρές ενδείξεις, επίσης, υπάρχουν και ερευνώνται σχετικά με ξυλοδαρμό και εκβιασμό κληρικού έπειτα από εντολή που δόθηκε από άλλον κληρικό προς άτομα της οργάνωσης.

Όλα αυτά αφορούν σε μερικές μόνο από τις λειτουργίες της οργάνωσης, η οποία είχε βαθιές ρίζες, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες επίσημες πηγές, στην τοπική κοινωνία, έχοντας καταφέρει να διεισδύσει σε πολλές περιπτώσεις ευκαιριών για να αναπτύξει παράνομη δράση, από όπου θα μπορούσε να αποκομίσει κέρδη.