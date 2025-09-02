Ζωή Κρονάκη: «Ο γιος μου ήταν το τελευταίο μου ωάριο» – Η εξομολόγηση για την δεύτερη εγκυμοσύνη της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ζωή Κρονάκη
Φωτογραφία: Instagram/zoikronaki

Στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαντώς Γαστεράτου «50 λεπτά» στο YouTube, ήταν καλεσμένη η Ζωή Κρονάκη. Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε και για την περίοδο που απέκτησε το δεύτερο παιδί της. Η ίδια εξήγησε πως παρ’ ότι ήθελε να μεγαλώσει την οικογένειά της, οι γιατροί το είχαν αποκλείσει, ωστόσο τότε ήρθε ο γιος της. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως έμαθε ότι είναι έγκυος σε προχωρημένη κύηση.

Συγκεκριμένα, η Ζωή Κρονάκη μιλώντας για το δεύτερο παιδί της ανέφερε ότι: «Θέλαμε δεύτερο παιδί. Ήθελα δεύτερο παιδί γιατί δεν μου άρεσε που ήμουν μοναχοπαίδι. Το μοναχοπαίδι καλείται να έχει όλη την ευθύνη των γονιών και δεν μου αρέσει ακόμα και τώρα που εγώ έχω αυτή την ευθύνη. Οπότε έλεγα να κάνω ένα δεύτερο παιδί και μας το απέκλεισαν…».

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως: «Είχα πάρει τον γυναικολόγο μου και του είπα: “Ωραία, ξεκινάω ορμονοθεραπεία, έχω τρεις μήνες καθυστέρηση”. Μου είπε να κάνω ένα τεστ εγκυμοσύνης και δεν μου έδινε ορμόνες. “Αφού ξέρεις ότι αποκλείεται”, του έλεγα και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήμουν στο Μαρούσι σε ένα κομμωτήριο και ήταν ένα φαρμακείο απέναντι και πήγα να πάρω ένα τεστ εγκυμοσύνης μονό, στις επτά το απόγευμα. Το έκανα και είδα πως ήταν η περίπτωση Γ, “προχωρημένη κύηση”!».

«Ήταν το τελευταίο μου ωάριο, ο Γιώργος. Το πιστεύω ακράδαντα. Και επιστημονικά ακόμη, γιατί μετά άρχισα και πήγαινα και έκανα κάποιους υπερήχους και δεν υπήρχε άλλο ωάριο. Ναι, τρομερό. Είναι αυτό συμπαντικό; Είναι αυτό ότι θα γίνει; Ότι δηλαδή αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει. Τρομερό!», τόνισε.

