Λήγει αύριο η προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Eκπαίδευση

Λήγει αύριο, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως υπενθυμίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική για τις εξής κατηγορίες επιτυχόντων:

– Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ έτους 2025

– Επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2025

– Επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης έτους 2025.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.

