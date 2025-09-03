Παναθηναϊκός: Η τυχερή ημέρα ενός 11χρονου φιλάθλου της ομάδας – Από τα τζάμια του ΟΑΚΑ στο γήπεδο

Ο Παναθηναϊκός έκανε πραγματικότητα το όνειρο ενός μικρού φίλου των Πρασίνων, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά μέρος της προπόνησης και πήρε δώρο μία φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

Την Τρίτη (2/9) ήταν προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.  Κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο βοηθητικό γήπεδο του Telekom Center Athens, ένας 11χρονος σκαρφάλωσε στα τζάμια προκειμένου να δει τους αγαπημένους του παίκτες. Μάλιστα έγραψε στο τζάμι «ΜΟΝΟ ΠΑΟ».

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κατάφεραν και εντόπισαν τον μικρό φίλαθλο της ομάδας και του επέτρεψαν να παρακολουθήσει από κοντά ένα μέρος της προπόνησης, ενώ του έκαναν δώρο μία μπλούζα του Παναθηναϊκού.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

«Η τυχερή μέρα του μικρού φίλου της ομάδας μας! Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης ο 11χρονος Γιώργος… σκαρφάλωσε μέχρι τα τζάμια του βοηθητικού γηπέδου του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει τα ινδάλματά του.

Παράλληλα, θέλοντας να εκφράσει την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό, έγραψε στα τζάμια «ΜΟΝΟ ΠΑΟ», με τους ανθρώπους της ομάδας να τον εντοπίζουν και να κάνουν το όνειρό του πραγματικότητα!

 

