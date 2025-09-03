ΛΕΞ: Ανακοίνωσε την συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην ουρά για ένα εισιτήριο

Την πολυαναμενόμενη συναυλία του στην Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο ΛΕΞ, το απόγευμα της Τετάρτης (3/9), με τους χιλιάδες θαυμαστές του να σπεύδουν να αγοράσουν ένα εισιτήριο.

Ο ράπερ-φαινόμενο που καταφέρνει σε κάθε του εμφάνιση να γεμίζει γήπεδα και που τον Ιούνιο έδωσε δύο ιστορικές συναυλίες στο ΟΑΚΑ, πριν από λίγη ώρα δημοσίευσε ένα βίντεο στο προφίλ του στο Instagram, με το οποίο έκανε γνωστό ότι στις 18 Οκτωβρίου θα συναντηθεί ξανά με τους θαυμαστές του στο Καυτανζόγλειο.

Όπως είναι φυσικό, η ανακοίνωση του ΛΕΞ προκάλεσε χαμό, αφού όσοι τον ακούν θέλουν διακαώς να βρεθούν στη συναυλία του. Μάλιστα, όποιος προσπαθήσει να αποκτήσει ένα εισιτήριο από την ιστοσελίδα που έχει αναλάβει να τα προμηθεύσει, θα βρεθεί μπροστά σε μία τεράστια ουρά, με εκτιμώμενο χρόνο αναμονής πάνω από μία ώρα.