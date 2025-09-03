Ουκρανία: Απέρριψε την πρόσκληση Πούτιν στον Ζελένσκι – «Κάνει συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις»

Απέρριψε την πρόσκληση του προέδρου της Ζελένσκι στην Μόσχα η Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη και δηλώνοντας ότι μια τέτοια συνάντηση προφανώς πρέπει να είναι σε ουδέτερο έδαφος.

Η απάντηση ήρθε με ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, στο Χ. Έγραψε ο κ. Σιμπίχα:

«Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον επτά χώρες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η Αυστρία, η Αγία Έδρα, η Ελβετία, η Τουρκία και τρία κράτη του Κόλπου.

Πρόκειται για σοβαρές προτάσεις και ο Πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με όλους, κάνοντας συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις.

Μόνο η αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με την ειρηνευτική διαδικασία.»