Ουκρανία: Απέρριψε την πρόσκληση Πούτιν στον Ζελένσκι – «Κάνει συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις»

Απέρριψε την πρόσκληση του προέδρου της Ζελένσκι στην Μόσχα η Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη και δηλώνοντας ότι μια τέτοια συνάντηση προφανώς πρέπει να είναι σε ουδέτερο έδαφος.
Η απάντηση ήρθε με ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, στο Χ. Έγραψε ο κ. Σιμπίχα:
«Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον επτά χώρες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η Αυστρία, η Αγία Έδρα, η Ελβετία, η Τουρκία και τρία κράτη του Κόλπου.
Πρόκειται για σοβαρές προτάσεις και ο Πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με όλους, κάνοντας συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις.
Μόνο η αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με την ειρηνευτική διαδικασία.»
Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.
These are serious proposals and President Zelenskyy is ready for such a meeting… pic.twitter.com/b19VquSEFU
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 3, 2025