Ισραήλ: Η Σιν Μπετ απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας – Συνελήφθησαν μέλη της Χαμάς

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ισραήλ: Παραιτήθηκε ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν- Γκβιρ
Φωτογραφία: AP

Η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ (Σιν Μπετ) ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ότι συνελήφθησαν μέλη ενός πυρήνα της Χαμάς.

Η σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον του ακροδεξιού υπουργού θα περιελάμβανε χρήση εκρηκτικών drones, ανέφερε αυτή η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.

Η Σιν Μπετ τόνισε ότι μέλη ενός πυρήνα της Χαμάς από την περιοχή της Χεβρώνας στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν drones.

Η υπηρεσία τόνισε επίσης ότι πιστεύει ότι η ομάδα λειτουργούσε ένα αρχηγείο της Χαμάς στην Τουρκία «με σκοπό να πραγματοποιήσει μια δολοφονική επίθεση εναντίον του Μπεν Γκβιρ».

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε.

Η Χαμάς, με την οποία το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν δύο χρόνια, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Ούτε η Τουρκία δεν σχολίασε άμεσα.

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεν θα αποθαρρυνθεί ούτε θα φοβηθεί. «Η Χαμάς έχει ήδη προσπαθήσει πέντε φορές να με δολοφονήσει και κάθε φορά απέτυχε», είπε, ευχαριστώντας τον Θεό και τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

19:07 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Απέρριψε την πρόσκληση Πούτιν στον Ζελένσκι – «Κάνει συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις»

Απέρριψε την πρόσκληση του προέδρου της Ζελένσκι στην Μόσχα η Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς την απα...
18:23 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Πεκίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν για την αθανασία – Τι είπαν για την ζωή ως τα 150

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πιάστηκε, στο Πεκίνο, να μιλά για την αθανασία κατά τη διάρκ...
17:43 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Υπόθεση Έπσταϊν: Γνωστό το περιεχόμενο των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν – Πώς το ζήτημα λειτουργεί διχαστικά για τους Ρεπουμπλικάνους

Πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη...
17:13 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Πούτιν: Δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι και θέτει όρους – «Ας έρθει στη Μόσχα και θα δούμε»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στο Πεκίνο ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον...
