Ισραήλ: «Ημέρα Αναταραχής» στη χώρα με διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων – Πυρπόλησαν αυτοκίνητα κοντά στο σπίτι του Νετανιάχου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ πανό για τους ομήρους
Το πανό πανό που κρέμασαν διαδηλωτές στο οποίο φαινόταν μια φωτογραφία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη λεζάντα: «Εγκατέλειψες τους ομήρους και τους σκότωσες». Πηγή: Flash90

Διαδηλωτές ανέβηκαν στη στέγη του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Ιερουσαλήμ ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο της σημερινής «Ημέρας Αναταραχής».

Ισραήλ: Δεν αποκλείει ένα σχέδιο εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων – Τι αποκάλυψε στενός σύμβουλος του Νετανιάχου

Δεκάδες ακτιβιστές ανέβηκαν σήμερα το πρωί στη στέγη του κτιρίου, όπου ανήρτησαν και μεγάλο πανό στο οποίο φαινόταν μια φωτογραφία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη λεζάντα: «Εγκατέλειψες τους ομήρους και τους σκότωσες».

Ισραήλ διαδηλώσεις
Πηγή: Pro-Democracy Protest Movement)

Άλλη ομάδα διαδηλωτών έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πυρπόλησαν αυτοκίνητα κοντά στο σπίτι του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, ενώ κάποιοι άλλοι έκλεισαν έναν δρόμο που οδηγεί στην Κνεσέτ.

Ισραήλ: Εκτοξεύτηκε πύραυλος με στρατιωτικό δορυφόρο
Ισραήλ διαδηλώσεις πυρπολημένα αυτοκίνητα
Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητα στην Ιερουσαλήμ Πηγή: Flash90

Μία από τους διαδηλωτές που βρισκόταν στη στέγη της Εθνικής Βιβλιοθήκης δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kan ότι χρειάζονται «ακραίες» πράξεις προκειμένου η ισραηλινή κυβέρνηση «να θυμηθεί να δράσει».

Ισραήλ διαδηλώσεις πυρπολημένα αυτοκίνητα
Πηγή: Flash90

«Ένα κράτος δεν μπορεί να εγκαταλείπει τους πολίτες του. Η Εθνική Βιβλιοθήκη βρίσκεται δίπλα στην Κνεσέτ. Θέλουμε να μας δουν», τόνισε η διαδηλώτρια αναφερόμενη στους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Βέλγιο: Θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα
Ισραήλ διαδηλώσεις καμένοι κάδοι
Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Πηγή: Flash90

Πύραυλος από την Υεμένη

Στο μεταξύ οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή ήχησαν σήμερα το πρωί σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, καθώς ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη πλησίαζε στη χώρα.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στα καταφύγια στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και άλλες πόλεις. Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet μετέδωσε ότι οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ ανεστάλησαν προσωρινά.

Αργότερα ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Από την πλευρά τους οι Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν το Τελ Αβίβ, ως πρώτη απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Σανάα, τα οποία πριν μερικές ημέρες κόστισαν τη ζωή σε ανώτερους αξιωματούχους των σιιτών ανταρτών περιλαμβανομένου του επικεφαλής της κυβέρνησής τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η υγεία του κόσμου ως το 2050: πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με μελέτες

Xατζηδάκης: Αυτοί είναι οι 4 μύθοι της «φιλεύσπλαχνης» αντιπολίτευσης

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Πόσο αυξάνεται το κόστος των σχολικών ειδών

Το Google Messages αποκτά νέο, φρέσκο look και η οθόνη συνομιλιών γίνεται πιο «εκφραστική»

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιοι πραγματικά είστε
περισσότερα
14:54 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Τα ενεργειακά ποτά θα απαγορευθούν για τους νέους κάτω των 16 ετών – Οι συνέπειες της κατανάλωσής τους

Η πώληση ενεργειακών ποτών, όπως το Red Bull, θα απαγορευθεί στους νέους κάνω των 16 ετών στην...
14:17 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη ο δημιουργός της βρετανικής σειράς «The IT Crowd» για τρανσφοβικές αναρτήσεις – «Με αντιμετώπισαν σαν τρομοκράτη»

Ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς «The IT Crowd», Γκράχαμ Λάινχαν, συνελήφθη από τις βρετανικ...
13:41 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Κιμ στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες στο Πεκίνο – «Σε περιμένουμε»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, προσκάλεσε σήμερα τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ ...
13:31 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κασέτες από… χρυσάφι: Ο ξεχασμένος «θησαυρός» που έχετε στο πατάρι σας, ίσως κοστίζει μια περιουσία

Ο ήχος της κασέτας που «κούμπωνε» στο Walkman σου, οι στιγμές που η ταινία τυλιγόταν μέσα στη ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος