Ισραήλ: Εκτοξεύτηκε πύραυλος με στρατιωτικό δορυφόρο

Το Ισραήλ εκτόξευσε σήμερα πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο που κατασκεύασε η κρατική IAI (Israel Aerospace Industries). Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την αεροπορική βάση του Παλμαχίμ στο κεντρικό Ισραήλ, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

O δορυφόρος Ofek-19 είναι εξοπλισμένος με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα απεικόνισης τύπου SAR που επιτρέπουν την παρακολούθηση με εξαιρετική ακρίβεια. «Μόλις τεθεί σε τροχιά, ο δορυφόρος θα υποβληθεί σε μια σειρά από προγραμματισμένες δοκιμές για να αξιολογηθεί η απόδοσή του», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ στέλνει στο διάστημα δορυφόρους της σειράς «Ofek» (σ.σ. «Ορίζοντας» στα εβραϊκά) από το 1988. Ο πιο πρόσφατος ήταν ο Ofek-13 που είχε τεθεί τροχιά τον Μάρτιο του 2023.

 

