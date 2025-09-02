Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρόλευκων» – Ποιους «έκοψε» ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ο Ολυμπιακός έστειλε στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα αγωνιστούν στη φάση των ομίλων του Champions League. Το βράδυ της Τρίτης δηλώθηκαν επίσημα οι ποδοσφαιριστές που θα εκπροσωπήσουν την ομάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ έγιναν γνωστά και τα ονόματα όσων μένουν εκτός.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει στη League Phase τις: Πάφο (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ρεάλ (εντός), Καϊράτ (εκτός), Λεβερκούζεν (εκτός) και Άγιαξ (εντός).

Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες του Champions League βρίσκονται οι: Ποντένσε, Μαρτίνς, Μπιανκόν, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Γκαρθία, Έσε, Καλογερόπουλος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Μπρούνο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, καθώς και οι νεαροί Μουζακίτης, Λιατσικούρας και Πνευμονίδης από τη λίστα Β της Ακαδημίας.

Από τη λίστα απουσιάζουν οι Μάνσα, Καμπελά, Γιαζίτζι, Μπότης και Βέζο, καθώς ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να μην τους συμπεριλάβει στην ευρωπαϊκή αποστολή.

Με αυτή τη σύνθεση, ο Ολυμπιακός στοχεύει σε μια δυνατή ευρωπαϊκή πορεία, γνωρίζοντας ότι κάθε παιχνίδι θα είναι κρίσιμο για την πρόκριση στην επόμενη φάση

Πότε παίζει ο Ολυμπιακός στο Champions League

  • Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)
  • Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)
  • Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)
  • Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)
  • Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)
  • Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)
  • Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)
  • Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

