Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν 37 μετανάστες που αποβιβάστηκαν στην παραλία «Μακριά Άμμος» – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν 37 μετανάστες που αποβιβάστηκαν στην παραλία «Μακριά Άμμος» – ΦΩΤΟ

Ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών στην Κρήτη, όπου 37 άνδρες αποβιβάστηκαν, το πρωί της Τετάρτης 3/9,  στην παραλία «Μακριά Άμμος» στα νότια του νομού Ηρακλείου και μεταφέρθηκαν με την συνοδεία στελεχών του Λιμενικού Σώματος στην πόλη του Ηρακλείου. 

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, ενώ το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά αφίξεων που προβληματίζουν έντονα τις τοπικές αρχές.

Η αποβίβαση έγινε χωρίς συνοδεία ή εξωτερική παρέμβαση, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές. Άνδρες του Λιμενικού Σώματος έφτασαν στην περιοχή και προχώρησαν στη μεταφορά των μεταναστών στον Λιμενικό Σταθμό Καλών Λιμένων, όπου και έγινε η πρώτη καταγραφή τους.

Από εκεί, οι 37 άνδρες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας. Άνδρες του Λιμενικού Σώματος έφτασαν στην περιοχή και προχώρησαν στη μεταφορά των μεταναστών στον Λιμενικό Σταθμό Καλών Λιμένων, όπου και έγινε η πρώτη καταγραφή τους.

Οι αρχές παρακολουθούν το περιστατικό με αυξημένη προσοχή, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα κρούσμα παράτυπης εισόδου στην Κρήτη, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για ενεργοποίηση νέας διαδρομής μεταναστευτικών ροών προς το νησί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η υγεία του κόσμου ως το 2050: πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με μελέτες

Γρεβενά: Πότε θα παραδοθεί ο Ε65 σύμφωνα με τον Δήμα

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Τι διευκρινίζει ο Χατζηδάκης

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να επαναφέρετε το Apple Watch στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
περισσότερα
19:46 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Λήγει αύριο η προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Eκπαίδευση

Λήγει αύριο, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών ...
19:18 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

ΛΕΞ: Ανακοίνωσε την συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην ουρά για ένα εισιτήριο

Την πολυαναμενόμενη συναυλία του στην Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο ΛΕΞ, το απόγευμα της Τετάρτης (...
18:58 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτός είναι ο λόγος που καταργούνται τα τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά – Πότε ξεκινάει η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ

Στην σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά, την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ, τη νέα ...
18:47 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στη Μεσσήνη – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) σε αγροτοδασική έκταση στο Αβραμιό Μεσσήνης. Κ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος