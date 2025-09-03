Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν 37 μετανάστες που αποβιβάστηκαν στην παραλία «Μακριά Άμμος» – ΦΩΤΟ

Ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών στην Κρήτη, όπου 37 άνδρες αποβιβάστηκαν, το πρωί της Τετάρτης 3/9, στην παραλία «Μακριά Άμμος» στα νότια του νομού Ηρακλείου και μεταφέρθηκαν με την συνοδεία στελεχών του Λιμενικού Σώματος στην πόλη του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, ενώ το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά αφίξεων που προβληματίζουν έντονα τις τοπικές αρχές.

Η αποβίβαση έγινε χωρίς συνοδεία ή εξωτερική παρέμβαση, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές. Άνδρες του Λιμενικού Σώματος έφτασαν στην περιοχή και προχώρησαν στη μεταφορά των μεταναστών στον Λιμενικό Σταθμό Καλών Λιμένων, όπου και έγινε η πρώτη καταγραφή τους.

Από εκεί, οι 37 άνδρες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας.

Οι αρχές παρακολουθούν το περιστατικό με αυξημένη προσοχή, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα κρούσμα παράτυπης εισόδου στην Κρήτη, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για ενεργοποίηση νέας διαδρομής μεταναστευτικών ροών προς το νησί.