Ύπνος: Εάν παίρνετε παρορμητικές αποφάσεις η αιτία μπορεί να είναι η κατανάλωση 1 ροφήματος το βράδυ, σύμφωνα με μελέτη

Ό,τι τρώμε και πίνουμε επηρεάζει βαθιά την υγεία μας, ακόμα και την ψυχική μας υγεία και τη συμπεριφορά μας. Πολλές φορές, μια παρορμητική κίνηση μπορεί να συνδέεται με τη διατροφή μας. Πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει ότι η κατανάλωση ενός συγκεκριμένου ροφήματος αργά το βράδυ, πριν από τον ύπνο, μπορεί να μας κάνει πιο ριψοκίνδυνους.

Το Νο1 ρόφημα που συνδέεται με παρορμητική συμπεριφορά

Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ελ Πάσο (UTEP), η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό iScience, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση καφέ το βράδυ αυξάνει την παρορμητική συμπεριφορά.

Η συγκεκριμένη μελέτη έδειξε πως η συνήθεια να πίνουμε καφέ το βράδυ για να μείνουμε ξύπνιοι μέχρι αργά, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία. Αυτή η ρουτίνα ενισχύει την παρορμητικότητα, οδηγώντας σε ριψοκίνδυνες ενέργειες.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το είδος Drosophila melanogaster (μύγες φρούτων), ένα ισχυρό μοντέλο για τη μελέτη περίπλοκων συμπεριφορών, λόγω των γενετικών και νευρικών ομοιοτήτων του με τους ανθρώπους. Οι μύγες που κατανάλωναν καφεΐνη το βράδυ παρουσίασαν αυξημένη παρορμητικότητα.

Ο Paul Sabandal, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του UTEP, δήλωσε: «Η καφεΐνη είναι η πιο διαδεδομένη ψυχοδραστική ουσία στον κόσμο. Δεδομένης της δημοτικότητάς της, θέλαμε να διερευνήσουμε αν πρόσθετοι παράγοντες επηρεάζουν την επίδρασή της στον έλεγχο της συμπεριφοράς».

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να κατανοήσουν τις επιδράσεις του καφέ, οι ερευνητές έδωσαν στις μύγες καφεΐνη σε διαφορετικές ποσότητες, πρωί και βράδυ, συνδυάζοντάς το με στέρηση ύπνου. Μελέτησαν την παρορμητικότητα μετρώντας την ικανότητα των μυγών να σταματούν την κίνηση ως αντίδραση σε μια ισχυρή ροή αέρα, ένα δυσάρεστο ερέθισμα.

Ο Erick Saldes, ειδικός έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, σημείωσε: «Υπό κανονικές συνθήκες, οι μύγες σταματούν να κινούνται όταν εκτίθενται σε ισχυρή ροή αέρα. Βρήκαμε ότι οι μύγες που κατανάλωναν καφεΐνη το βράδυ ήταν λιγότερο ικανές να καταστείλουν την κίνηση, επιδεικνύοντας παρορμητικές συμπεριφορές, όπως ριψοκίνδυνες πτήσεις, παρά τις δυσμενείς συνθήκες».

Αξιοσημείωτο είναι πως οι μύγες που κατανάλωσαν καφεΐνη κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν έδειξαν παρορμητικές τάσεις. Επίσης, οι θηλυκές μύγες παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη παρορμητικότητα λόγω της καφεΐνης σε σχέση με τις αρσενικές.

Ο καθηγητής Kyung-An Han δήλωσε: «Οι μύγες δεν έχουν ανθρώπινες ορμόνες όπως τα οιστρογόνα, κάτι που υποδηλώνει ότι άλλοι γενετικοί ή φυσιολογικοί παράγοντες οδηγούν στην αυξημένη ευαισθησία στα θηλυκά. Η αποκάλυψη αυτών των μηχανισμών θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα πώς η νυχτερινή φυσιολογία και οι παράγοντες που αφορούν το φύλο διαμορφώνουν τις επιδράσεις της καφεΐνης».

Οι ερευνητές τόνισαν πως παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν άτομα που εργάζονται σε βάρδιες, επαγγελματίες υγείας και στρατιωτικό προσωπικό, ιδιαίτερα τις γυναίκες, που καταναλώνουν καφέ το βράδυ για να παραμείνουν σε εγρήγορση.