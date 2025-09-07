Ζαγόρι: Ανασύρθηκε η σορός της γυναίκας από την Ολλανδία που είχε πέσει σε χαράδρα μπροστά στα μάτια του συζύγου της

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανεύρεσης και μεταφοράς της σορού μιας γυναίκας από την Ολλανδία, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (5/9) στη θέση Μπελόη, όπου είχε μεταβεί με τον σύζυγό της για να βγάλουν φωτογραφίες.

Η γυναίκα ανασύρθηκε από την περιοχή Μπελόη του Δήμου Ζαγορίου και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις Π.Υ. Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ, την 5η ΕΜΟΔΕ, καθώς και η Ομάδα ΣμηΕΑ «Ίκαρος» Δυτικής Ελλάδας.