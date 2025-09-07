Πυρκαγιές στην Ιβηρική: Πάνω από 700 πυροσβέστες στα μέτωπα στην Πορτογαλία – Συνολικά κάηκαν 2.540.000 στρέμματα

Κάπου 700 πυροσβέστες έδιναν μάχη χθες το απόγευμα με πολλαπλά μέτωπα δασικών πυρκαγιών, ειδικά στην κεντρική Πορτογαλία, με την υποστήριξη περίπου δεκαπέντε εναέριων μέσων, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Η μεγαλύτερη φωτιά μαινόταν στη Σέγια, ενισχυμένη από ριπαίους ανέμους· μόνον εκεί επιχειρούσαν πάνω από 600 πυροσβέστες. Δρόμοι χρειάστηκε να κλείσουν.

Η προτεραιότητα «είναι να προστατεύσουμε τα σπίτια», εξήγησε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στο πρακτορείο ειδήσεων LUSA, τονίζοντας πως το έργο των πυροσβεστών έκανε δυσκολότερο «η ένταση του ανέμου», που έφθανε «τα 40 χιλιόμετρα την ώρα».

Οι δημοτικές αρχές από την πλευρά τους συνέστησαν στους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ύποπτος για εμπρησμό τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία, ανακοίνωσε η πορτογαλική χωροφυλακή.

Στην Ισπανία, οι αρχές έθεσαν χθες προληπτικά υπό περιορισμό τη μικρή κοινότητα Καστρομίλ (βορειοδυτικά), εξαιτίας ενεργού μετώπου σε περιοχή που επλήγη σκληρά από το κύμα πυρκαγιών που έπληξε τη χώρα, ειδικά τον περασμένο μήνα.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε στη Γαλικία, αναζωπυρώθηκε χθες το πρωί, εξαιτίας ισχυρών ανέμων στην κοινότητα στα όρια ανάμεσα στη γαλικιανή επαρχία Αουρένσε και τη γειτονική Θαμόρα, ανέφερε πηγή στις τοπικές υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος στην Καστίλη και Λεόν.

Ως χθες βράδυ, δεν είχε ανακοινωθεί η έκταση των καταστροφών.

Μόλις την περασμένη Κυριακή, στην Ισπανία τερματίστηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που ίσχυε επί εβδομάδες, εξαιτίας ενός από τα χειρότερα κύματα δασικών πυρκαγιών στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, που άφησε πίσω τέσσερις νεκρούς και πάνω από 3.000.000 στρέμματα απανθρακωμένα.

Στην Πορτογαλία, το κεντρικό και το βόρειο τμήμα της χώρας επίσης επλήγησαν τον Αύγουστο από καταστροφικές πυρκαγιές που είχαν απολογισμό τέσσερις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Οι πυρκαγιές μετέτρεψαν σε αποκαΐδια συνολικά 2.540.000 στρέμματα· επρόκειτο για τον χειρότερο απολογισμό έπειτα από τις πυρκαγιές του 2017 με πάνω από 100 νεκρούς, σύμφωνα με δεδομένα του πορτογαλικού εθνικού ινστιτούτου προστασίας της φύσης και των δασών (ICNF).

Η Πορτογαλία έζησε εξάλλου φέτος «το πιο θερμό καλοκαίρι από το 1931», ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας της Ιβηρικής.

