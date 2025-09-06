Βόμβα μεγατόνων στο EuroBasket 2025: Αποκλείστηκε η Σερβία – Στα προημιτελικά η Φινλανδία που κέρδισε με 92-86

Βόμβα μεγατόνων στο EuroBasket 2025: Αποκλείστηκε η Σερβία – Στα προημιτελικά η Φινλανδία που κέρδισε με 92-86

Η Φινλανδία έκανε το μεγάλο θαύμα και άφησε εκτός συνέχειας το μεγάλο φαβορί του EuroBasket 2025, τη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς. Με απίστευτη εμφάνιση και τελικό σκορ 86-92, οι Φινλανδοί προκρίθηκαν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους στα προημιτελικά, αφήνοντας τους Σέρβους εκτός της διοργάνωσης από τη φάση των «16» για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Το ματς ξεκίνησε με τους Φινλανδούς να μπαίνουν φουριόζοι στο παρκέ και να παίρνουν διψήφιο προβάδισμα (1-11) μόλις στο δεύτερο λεπτό. Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ο ηγέτης στις πρώτες επιθέσεις, έχοντας στο πλευρό του τον Μίρο Λιτλ, με αποτέλεσμα η ομάδα τους να κρατάει το πάνω χέρι (9-20). Η Σερβία απάντησε με τους Γιόβιτς και Γιόκιτς, που μείωσαν τη διαφορά και έφεραν το δεκάλεπτο στο 24-28.

Στη δεύτερη περίοδο οι Ντόμπριτς και Γιόκιτς ανέβασαν ρυθμό και έφεραν το ματς τούμπα, βάζοντας τη Σερβία μπροστά με 30-28. Από εκείνο το σημείο, το παιχνίδι έγινε ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο Γιόβιτς με τρίποντο έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Σερβία (51-46). Όμως οι Λιτλ, Μάρκανεν και Γιάντουνεν δεν το έβαλαν κάτω και με ένα σερί 7-0 πέρασαν μπροστά (52-53). Οι Βάλτονεν και Σάλιν με δύο συνεχόμενα τρίποντα ανέβασαν τη διαφορά (57-62), αλλά οι Σέρβοι με βολές του Γιόκιτς και προσπάθειες του Ντόμπριτς ισοφάρισαν (66-66). Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, η Φινλανδία κρατούσε ξανά το προβάδισμα (66-68).

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Μούρινεν με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στους Φινλανδούς (70-74), όμως οι Γκούντουριτς και Γιόκιτς αντέδρασαν, γυρίζοντας το ματς υπέρ της Σερβίας (77-75). Η απάντηση ήρθε άμεσα από τους Μάρκανεν και Βάλτονεν, που έβαλαν ξανά μπροστά τη Φινλανδία (77-79). Δύο λεπτά πριν το τέλος, ο τρομερός Βάλτονεν με τρίποντο έφερε τη διαφορά στο +4 (78-82). Ο Γιόβιτς μείωσε με δικό του τρίποντο, αλλά ο Βάλτονεν ήταν ασταμάτητος και με 8 συνεχόμενους πόντους «υπέγραψε» τον αποκλεισμό της Σερβίας (81-87). Το τελικό σκορ έγραψε 86-92 και σφράγισε την ιστορική πρόκριση της Φινλανδίας.

Διαιτητές: Βάσκες, Κάτο, Καστίγιο
Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92

