Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Αμφισβητεί την γνησιότητα της ανακοίνωσης του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού – «Οδήγησε στην Μονή ύποπτα πρόσωπα»

Την γνησιότητα της ανακοίνωσης του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού αμφισβητεί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που τον κατηγορεί ότι οδήγησε στην Μονή Σινά «ύποπτα πρόσωπα» που βιαιοπράγησαν σε βάρος των μοναχών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Περί τῆς μακροσκελοῦς ἀνακοινώσεως, ἡ ὁποία ἀποδίδεται εἰς τον ἀναχωρήσαντα έκ τῆς Μονῆς Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανόν, ἀγαπητόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν κα ἐπίσκοπον, κανονικῶς ὑπαγόμενον εἰς το Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἀπεφασίσθη, ὅπως το περιεχόμενον αὐτῆς ἀγνοηθῇ, ἵνα προσωρινῶς ἀποφευχθῶσιν αἱ ἀντίστοιχοι κανονικαί κυρώσεις. Το ἀνάρμοστον και ἀντιεκκλησιαστικόν πνεῦμα τῆς ἐν λόγῳ ἀνακοινώσεως, περιλαμβάνον προσβλητικούς και ψευδεῖς ἰσχυρισμούς, διχαστικούς διά την Ρωμηοσύνην, ἐπιβεβαιοῖ πλῆθος μαρτυριῶν, κατά τας ὁποίας πιστοποιεῖται ἀναμφιβόλως ὅτι δεν προέρχεται ἐκ τῆς γραφίδος τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου.

Ἐπιπλέον, σημειοῦται ὅτι ὁ ἀναχωρήσας Ἀρχιεπίσκοπος, δι᾿ ἐνεργειῶν μη συμβαδιζουσῶν με την προσωπικήν του διαδρομήν, ὡδήγησεν εντός τῆς Μονῆς ὕποπτα πρόσωπα, τα ὁποῖα βιαιοπράγησαν και ἐξεδίωξαν σεβάσμια μέλη τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος, ἐκράτησαν την Ἱεράν Μονήν κεκλεισμένην δια μακρόν χρόνον, γεγονός ὃ ἐγέννησεν ἐντονωτάτην ἀνησυχίαν περί τῶν ἱερῶν κειμηλίων και τῶν ἱστορικῶν θησαυρῶν τοῦ Ἀρχείου αὐτῆς.

Ἡ σεβασμία Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τιμῶσα την ἱστορίαν και την πολυχρόνιον συμβολήν τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου και ἀντιλαμβανομένη την ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν αὐτοῦ, προσεύχεται ὑπέρ τῆς ὑγιείας, τοῦ φωτισμοῦ και τῆς μετανοίας του. Μετά χαρᾶς δε ἐπληροφορήθη ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως περί τῆς ἡσύχου και ἀξιοπρεποῦς ἀναχωρήσεώς του, ἡ ὁποία και ἁρμόζει εἰς την ἡλικίαν αὐτοῦ.

Το Παλαίφατον Πατριαρχεῖον, ἔχον κανονικήν και πνευματικήν εὐθύνην επί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Σινᾶ, ἄνευ διαθέσεως διοικητικῆς ἐμπλοκῆς εἰς τα τῆς Μονῆς, συνέβαλε δια μεσολαβήσεων, παραινέσεων και πατρικῶν συμβουλῶν εἰς την ἐκτόνωσιν τῆς κρίσεως. Προτεραιότης παραμένει ἡ ἐπιστροφή εἰς την κανονικότητα και η ἀποκατάστασις τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τό Πατριαρχεῖον καλεῖ τους Σιναΐτας Πατέρας εἰς την ὁμαλήν διεξαγωγήν τῶν προβλεπομένων ὑπό τῶν Θεμελιωδῶν Κανονισμῶν διαδικασιῶν ἐκλογῆς τοῦ διαδόχου, ἵνα ὑποδεχθῇ τον νέον ψηφισθησόμενον ἡγούμενον τῆς Μονῆς καί χειροτονήσῃ αὐτόν ἐν τῷ Παναγίῳ και Ζωοδόχῳ Τάφῳ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, ὡς γνήσιον τέκνον τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας.