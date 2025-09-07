Βίκτωρ Δήμας: Παντρεύτηκε στο Λιτόχωρο ο γιος του Πύρρου Δήμα – ΦΩΤΟ

Σε μια συγκινητική τελετή στο Λιτόχωρο, ο Βίκτωρ Δήμας, γιος του ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Karin Nagano.

Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία συγγενών, φίλων και καλεσμένων που ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη για τον Πύρρο Δήμα, ο οποίος παρακολουθούσε με συγκίνηση τον γιο του να ξεκινά το νέο κεφάλαιο της ζωής του, έχοντας στο μυαλό του τη μνήμη της συζύγου του, Αναστασίας Σδούγκου, που καταγόταν από το Λιτόχωρο.

Η επιλογή του ίδιου ναού, όπου είχε τελεστεί και ο γάμος του Πύρρου Δήμα με την Αναστασία Σδούγκου, έκανε την ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή για την οικογένεια. Το Λιτόχωρο, με τη γραφικότητα και την παραδοσιακή του ομορφιά, αποτέλεσε ιδανικό σκηνικό για τον γάμο, ενώ η λιτότητα και η ζεστασιά της τελετής πρόσθεσαν αίσθηση οικειότητας και χαράς για όλους τους παρευρισκόμενους.

Το ζευγάρι δέχθηκε θερμές ευχές για υγεία, αγάπη και μια ζωή γεμάτη όμορφες στιγμές. Οι ευχές των καλεσμένων αλλά και η ατμόσφαιρα του τόπου έδωσαν μια ξεχωριστή λάμψη στην ημέρα, η οποία θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη της οικογένειας Δήμα.

Πηγή φωτογραφιών: odigos-pierias.gr

