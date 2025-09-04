Ζαγόρι: Ολλανδή τουρίστρια εξαφανίστηκε μπροστά στα μάτια του συζύγου της – Επιχείρηση για τον εντοπισμό της

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας για την ανεύρεση μιας Ολλανδής περιπατήτριας στo Ζαγόρι.

Ειδικότερα το 112 δέχτηκε κλήση για βοήθεια από τον σύζυγό της, ο οποίος ανέφερε πως η γυναίκα εξαφανίστηκε κοντά στη Σκάλα Βραδέτου στην θέση Μπελόη.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, εκείνος είχε απομακρυνθεί για να βγάλει φωτογραφίες και επιστρέφοντας δεν την βρήκε. Αφού αρχικά, όπως ισχυρίζεται την αναζήτησε χωρίς αποτέλεσμα, κάλεσε βοήθεια μέσω του 112.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες και άνδρες της ΕΜΑΚ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και του ΕΚΑΒ.