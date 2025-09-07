Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο – Βασικοί Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς, το πάλεψε η Κύπρος

Η δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 είχε έντονες συγκινήσεις, με την Πορτογαλία, την Αγγλία, τη Σερβία και τη Βοσνία να παίρνουν σημαντικές νίκες, ενώ η Ουγγαρία άφησε βαθμούς στην Ιρλανδία. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έγραψε νέα σελίδα στην προσωπική του ιστορία με την εθνική ομάδα.

Η Πορτογαλία έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, διαλύοντας με 5-0 την Αρμενία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές και έφτασε τα 38 τέρματα σε προκριματικά Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Μέσι (36) και πλησιάζοντας το ρεκόρ του Κάρλος Ρουίς (39). Παράλληλα, έφτασε τα 140 γκολ με την εθνική ομάδα και συνολικά τα 942 στην καριέρα του, βάζοντας πλώρη για τον στόχο των 1.000.

Την ίδια ώρα, η Αγγλία κέρδισε εύκολα την Ανδόρα με 2-0 και πάει στο μεγάλο ντέρμπι με τη Σερβία, όπου θα διεκδικήσει την πρωτιά του 11ου ομίλου. Στη Ρίγα, η Σερβία με βασικούς τον Γιόβιτς της ΑΕΚ και τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, νίκησε τη Λετονία με 1-0 χάρη στο γκολ του Βλάχοβιτς από το 12ο λεπτό. Οι «πλάβι» πήραν ψυχολογία ενόψει της μάχης με τους Άγγλους στο Βελιγράδι, ένα παιχνίδι που θα κρίνει την κορυφή.

Στον 8ο όμιλο, η Βοσνία συνέχισε το απόλυτο, επικρατώντας με εντυπωσιακό 6-0 στο Σαν Μαρίνο, σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της. Ο βασικός αντίπαλός της για την πρωτιά φαίνεται να είναι η Αυστρία, που χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να λυγίσει την Κύπρο με 1-0.

Αντίθετα, η Ουγγαρία δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα απέναντι στην Ιρλανδία. Παρότι προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο τέταρτο, έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Σάλαϊ στο 52’. Οι Ιρλανδοί εκμεταλλεύτηκαν την αριθμητική υπεροχή και ισοφάρισαν στο 90’+2 με τον Ιντα, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό.

Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3 (30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία – Γερμανία 2-0 (42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 2-2 (46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)

Ελβετία – Κόσοβο 4-0 (22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1 (3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης – 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)

Δανία – Σκωτία 0-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0 (45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)

Ουκρανία – Γαλλία 0-2 (10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Τουρκία 2-3 (63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3 (5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Πορτογαλία 0-5 (10′,62′ Ζοάο Φέλιξ, 21′,46′ Ρονάλντο, 32′ Κανσέλο)

Ιρλανδία – Ουγγαρία 2-2 (49′ Φέργκιουσον, 90’+2 Ιντα – 2′ Βάργκα, 15′ Σάλαϊ)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία – Μάλτα 1-1 (90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 1-1 (28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Κύπρος 1-0 (54′ πέν. Σάμπιτσερ)

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 0-6 (21′ Ταχίροβιτς, 70′,72′ Τζέκο, 81′ Μπάζνταρ, 85′ Αλαϊμπέγκοβιτς, 90′ Μούγιακιτς)

Ρεπό: Ρουμανία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 0-4 (15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)

Ιταλία – Εσθονία 5-0 (58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Ουαλία 0-1 (24΄ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6 (29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Σερβία 0-1 (12΄ Βλάχοβιτς)

Αγγλία – Ανδόρα 2-0 (25′ αυτ. Γκαρσία, 67′ Ράις)

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ