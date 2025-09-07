«Δεν μας χωνεύει, τα μωράκια τι φταίνε;» – Τι λέει η γιαγιά του βρέφους που εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο στον Άλιμο, για τον 17χρονο

Μια 43χρονη γυναίκα αναγνωρίζει στη φωτογραφία του 17χρονου τον άνθρωπο που, όπως λέει, την ξεγέλασε τον περασμένο Μάιο και της άρπαξε το εγγόνι μέσα από την αγκαλιά της. Για πρώτη φορά μιλάει μπροστά στην κάμερα και περιγράφει τη στιγμή που σημάδεψε τη ζωή της, ενώ παράλληλα ζητά δικαιοσύνη και την επιστροφή του παιδιού στην οικογένειά της.

Η γυναίκα θυμάται στην κάμερα του Alpha βήμα προς βήμα όσα έγιναν εκείνη την ημέρα. «Ήρθε και μου λέει: “Πάμε στο σούπερ μάρκετ να σου πάρω γάλα, να σου πάρω κάποια πράγματα για το μωρό”. Και εγώ πήγα», αναφέρει. Όπως εξηγεί, εκείνη τη στιγμή πίστεψε ότι ο νεαρός ήθελε να τη βοηθήσει. «Δεν με πίστευε κανένας όταν τους είπα ότι ήρθε αυτός ο άνθρωπος και μου λέει: “Ανέβα στο σούπερ μάρκετ, πάνω στα σκαλάκια, να πάρω πάμπερς”. Για να μην κουβαλάς, λέει, και το μωρό και τις πάμπερς. Και εγώ τον εμπιστεύτηκα γιατί σκέφτηκα ότι θα με βοηθήσει. “Δώσε μου το μωρό να σου το κρατήσω”, μου είπε. “Όχι”, του λέω. “Δώσ’ το μου εδώ, στα σκαλάκια είμαι”, μου είπε».

Έμεινε στη φυλακή τρεις μήνες, ενώ καταδικάστηκε σε δύο χρόνια. Όπως λέει, όμως, αυτό που την πονάει περισσότερο είναι ότι με εισαγγελική εντολή αφαιρέθηκε η επιμέλεια και το παιδί ζει σήμερα στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα». «Εγώ θέλω το παιδί πίσω, το εγγόνι μου. Το θέλουμε το μωρό. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, να πουλήσουμε τα μωρά. Όχι. Αυτό με πείραξε περισσότερο. Εγώ το εγγόνι μου το θέλω πίσω. Το εγγόνι μου θέλω πίσω», λέει με ένταση.

Το βρέφος που βρέθηκε λίγες ώρες μετά την αρπαγή του στα σκουπίδια στον Άλιμο σήμερα έχει μεγαλώσει και στέκεται στα πόδια του. Η γιαγιά του συνεχίζει να ζητά δικαίωση: «Δικαιοσύνη ζητάμε. Γιατί το έκανε στο δικό μου μωρό; Θα το κάνει σε άλλο μωρό. Θα το κάνει σε άλλο. Ναι, το έκανε σε δύο. Θα το κάνει σε άλλο, σε άλλο, σε άλλο».

Αποκαλυπτική είναι και η πληροφορία πως πριν μπουν στο σούπερ μάρκετ, είχαν περάσει από άλλο κατάστημα, όπου η τραπεζική κάρτα του 17χρονου δεν έγινε δεκτή. «Στο πρώτο σούπερ μάρκετ, εκεί στην Ομόνοια, πέρασε την κάρτα και η υπάλληλος του είπε: “Δεν περνάει η κάρτα”», αναφέρει.

Η ίδια δηλώνει ότι οι Ρομά γίνονται στόχος ρατσισμού. «Δεν μας χωνεύουν επειδή είμαστε Ρομά. Δεν μας χωνεύουν. Τα μωράκια τι φταίνε; Τα βρέφη. Τι φταίνε; Να κάνει κακό σε εμένα, όχι στο εγγονάκι μου, ούτε στο άλλο μωράκι», τονίζει.

Την πλευρά της γυναίκας στηρίζει και ο δικηγόρος της, ο οποίος σημειώνει: «Επιβεβαιώνω πλήρως τους ισχυρισμούς της εντολέως μου, ότι από την πρώτη στιγμή που συνελήφθη έπεσε ουσιαστικά θύμα εξαπάτησης».