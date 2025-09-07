Βρετανία: Πάνω από 400 συλλήψεις στη συγκέντρωση υποστήριξης στην Palestine Action στο Λονδίνο

Βρετανία: Πάνω από 400 συλλήψεις στη συγκέντρωση υποστήριξης στην Palestine Action στο Λονδίνο

Η αστυνομία συνέλαβε πάνω από 400 ανθρώπους χθες Σάββατο στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης σε ένδειξη υποστήριξης στην Palestine Action («Δράση για την Παλαιστίνη»)· προστέθηκαν στους εκατοντάδες άλλους οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση στη Βρετανία αφού η οργάνωση χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» και τέθηκε εκτός νόμου στις αρχές Ιουλίου, γεγονός που προκαλεί επικρίσεις.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προειδοποιήσει εξαρχής πως θα προχωρούσαν στη σύλληψη οποιουδήποτε εξέφραζε δημόσια και ρητώς την υποστήριξή του στο κίνημα, που απαγορεύτηκε εξαιτίας βανδαλισμών, ιδίως σε βάση της πολεμικής αεροπορίας.

Μολαταύτα, εκατοντάδες άνθρωποι αψήφησαν τον κίνδυνο και συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι μπροστά στο βρετανικό κοινοβούλιο κρατώντας πλακάτ που ανέγραφαν το σύνθημα «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία. Υποστηρίζω την Palestine Action».

«Η κυβέρνησή μας αποφάσισε να απαγορεύσει μια οργάνωση. Αυτό είναι εντελώς ανάρμοστο και θα έπρεπε να δαπανά περισσότερο χρόνο για να προσπαθήσει να σταματήσει τη γενοκτονία (στη Γάζα) από ό,τι για να προσπαθεί να συλλάβει διαδηλωτές», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νάιτζελ, επικεφαλής εταιρείας ανακύκλωσης, κρατώντας πλακάτ υπέρ της Palestine Action.

Προσήχθη από αστυνομικούς καθώς άλλοι συγκεντρωμένοι φώναζαν «ντροπή σας», διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP.

Υπήρξαν εντάσεις ανάμεσα σε δυνάμεις επιβολής της τάξης και συμμετέχοντες που προσπάθειες να εμποδίσουν τις συλλήψεις.

Συνολικά, η Metropolitan Police έκανε λόγο χθες βράδυ για τουλάχιστον 425 συλλήψεις, στην πλειονότητά τους για υποστήριξη σε απαγορευμένη οργάνωση και 25 για αντίσταση κατά της αρχής.

«Οι αστυνομικοί μας υπέστησαν χτυπήματα, φτυσίματα και εκσφενδονίστηκαν αντικείμενα εναντίον τους από διαδηλωτές», ανέφερε σε ανακοίνωση της αστυνομίας η Κλερ Σμαρτ, που οργάνωσε την επιχείρηση επιβολής της τάξης, μιλώντας για «αφόρητο» επίπεδο «βίας».

«Δεν είμαστε τρομοκράτες»

Η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας ανέφερε πως ανέπτυξε πάνω από 2.500 μέλη της για τη σειρά διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων που προγραμματιζόταν να γίνουν χθες, συμπεριλαμβανομένης πορείας 20.000 και πλέον ανθρώπων κατά την οποία έγιναν «ελάχιστες» προσαγωγές.

Η κατάσταση ήταν πολύ τεταμένη όμως στη χωριστή συγκέντρωση που οργάνωσε η συλλογικότητα Defend Our Juries, που διαμαρτύρεται για την απαγόρευση της Palestine Action, που δεν σταματούσε να καταγγέλλει τη «βρετανική συνέργεια» με το κράτος του Ισραήλ, ιδιαίτερα λόγω των πωλήσεων όπλων και στρατιωτικού υλικού.

Το μέτρο χαρακτηρίστηκε «δυσανάλογο» από τον ΟΗΕ και ξεσήκωσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικότητες όπως ο σκηνοθέτης Κεν Λόουτς και η ιρλανδή συγγραφέας Σάλι Ρούνι.

«Δεν είμαστε τρομοκράτες», όμως «οφείλουμε να πούμε ότι η Palestine Action έχει δικαίωμα ύπαρξης. Η απαγόρευση πρέπει να ακυρωθεί», είπε η Πόλι Σμιθ, συνταξιούχος 74 ετών, παρούσα στη χθεσινή συγκέντρωση.

Πριν από τη χθεσινή κινητοποίηση, είχαν ήδη συλληφθεί 800 άνθρωποι από τον Ιούλιο. Στους 138 από αυτούς ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για υποστήριξη ή υποκίνηση σε υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης. Στην πλειονότητά τους, είναι αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης έξι μηνών. Όσοι θεωρούνται οργανωτές συγκεντρώσεων όμως αντιμετωπίζουν κίνδυνο να τους επιβληθούν ποινές κάθειρξης ως ακόμη και 14 ετών.

Η συνιδρύτρια της Palestine Action Χούντα Αμόρι έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της απαγόρευσης του κινήματος. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει τον Νοέμβριο.

Ογκώδεις διαδηλώσεις σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους γίνονται συχνά από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

