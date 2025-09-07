«Πικρός» ο καφές: Η εκτόξευση των διεθνών τιμών φέρνει ανατιμήσεις

«Πικρός» έχει γίνει πλέον ο καφές για τους καταναλωτές. Οι συνεχείς ανατιμήσεις φτάνουν το 10-30% επιβαρύνοντας όλο και περισσότερο την τσέπη των καταναλωτών.

Η άνοδος της τιμής του καφέ αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή και οι μειωμένες σοδειές στις βασικές παραγωγικές χώρες, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ για την προστασία των δασών, οι εμπορικοί δασμοί και η αυξανόμενη ζήτηση από αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα.

Μόνο τον Αύγουστο, η τιμή της ποικιλίας Arabica κατέγραψε άνοδο 35,86% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η Robusta σημείωσε αύξηση 49,72% στο Λονδίνο, οδηγώντας και την ελληνική αγορά σε πρωτόγνωρα επίπεδα τιμών.

Σύμφωνα με υπάλληλο σε καφετέρια που μίλησε στο ΟΡΕΝ «Τον freddo espresso τον δίνουμε 2 ευρώ, δεν έχουμε αλλάξει την τιμή και διπλό espresso 1,80. Λόγω του ότι σε όλα τα άλλα καφέ έχουν αυξηθεί οι τιμές, η πελατεία μας έχει αυξηθεί. Παρατηρήσαμε ότι έχει αυξηθεί η ζήτηση για χύμα καφέ, τον αγοράζουν και φτιάχνουν καφέ στο σπίτι. Σίγουρα, οι τιμές θα αυξηθούν κι άλλο, εμείς προσπαθούμε να τις κρατήσουμε στα ίδια επίπεδα. Έχουν αυξηθεί τα κόστη παραγωγής και μεταφοράς, έτσι αυξάνεται και η τιμή του καφέ».

«Ο κόσμος στην Ελλάδα, τα πάει καλά με τον καφέ. Δεν σκέφτονται να τον μειώσουν» σχολίασε.