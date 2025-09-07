Συντάξεις: Τι αλλάζει με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Νέα δεδομένα για την προσωπική διαφορά 671.000 συνταξιούχων. Όπως προκύπτει από τις εξαγγελίες που έκανε το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων θα γίνει σε δύο δόσεις. Δηλαδή το 2026 αυτή θα μειωθεί κατά 50% και το 2027 θα καταργηθεί το υπόλοιπο 50%.

Της Κατερίνας Φεσσά

Σύμφωνα με το enikonomia.gr, αυτό πρακτικά σημαίνει πως περίπου 200 χιλιάδες συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά αναμένεται να λάβουν άμεσα την ετήσια αύξηση που θα δοθεί το 2026, ενώ οι υπόλοιποι 471 χιλιάδες εκτιμάται πως θα δουν πραγματική αύξηση από το 2027 και μετά ενδεχομένως και κάποιοι από αυτούς να περιμένουν 3 και 4 χρόνια για να γίνει αυτό καθώς θα πρέπει να «σβήσουν» την προσωπική τους διαφορά. Το μέτρο αυτό υπολογίζεται πως θα έχει ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξεως των 80-90 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση στον κρατικό προϋπολογισμό και αφορά μόνο τους «παλαιούς» συνταξιούχους –δηλαδή εκείνους που αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, τον Μάιο του 2016.

Οι αυξήσεις και τα παραδείγματα

Επίσης, στους παραπάνω συνταξιούχους αναμένεται να δοθούν μηνιαίες αυξήσεις από 12 ευρώ έως και 55 ευρώ. Μάλιστα το ποσό της αύξησης θα διαμορφωθεί ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς του ασφαλισμένου. Παρακάτω παρατίθενται κάποια παραδείγματα αναφορικά με την προσωπική διαφορά. Αναλυτικά:

Συνταξιούχος του δημοσίου με 25 έτη ασφάλισης

Εάν κάποιος συνταξιούχος του δημοσίου λαμβάνει σύνταξη 814,50 ευρώ, έχει προσωπική διαφορά 106,07 ευρώ, δηλαδή στο εκκαθαριστικό του σημείωμα αναγράφεται πως το σύνολο της σύνταξης είναι 920,57 ευρώ, τότε μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα ισχύσουν τα εξής:

Η προσωπική διαφορά των 106,07 ευρώ ψαλιδίζεται κατά 50% το 2026. Δηλαδή η νέα προσωπική διαφορά που προκύπτει θα είναι 53,03 ευρώ . Το ποσό αυτό προκύπτει από 106,07 ευρώ-50%.

106,07 ευρώ ψαλιδίζεται κατά 50% το 2026. Δηλαδή νέα προσωπική διαφορά που προκύπτει . Το ποσό αυτό προκύπτει από 106,07 ευρώ-50%. H αύξηση που θα δοθεί το 2026 στις συντάξεις υπολογίζεται πως θα είναι 2,5% . Δηλαδή ο εν λόγω συνταξιούχος θα λάβει επιπλέον 20,36 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από 814,50 ευρώ +2,5%=834,86 ευρώ και 834,86 ευρώ-814,50 ευρώ=20.36 ευρώ

. Δηλαδή ο εν λόγω συνταξιούχος θα λάβει επιπλέον 20,36 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από 814,50 ευρώ +2,5%=834,86 ευρώ και 834,86 ευρώ-814,50 ευρώ=20.36 ευρώ Ο συνταξιούχος θα έχει νέο υπόλοιπο στην προσωπική διαφορά 32,67 ευρώ και αυτή. Το ποσό αυτό προκύπτει από 53,03 ευρώ -20,36 ευρώ

ευρώ και αυτή. Το ποσό αυτό προκύπτει από 53,03 ευρώ -20,36 ευρώ Και η προσωπική διαφορά αναμένεται να μηδενιστεί το 2028 λόγω του «κουρέματος » 50% που θα γίνει σε αυτήν και της ετήσιας αύξησης του 2026 .Δηλαδή θα ροκανιστεί η προσωπική του διαφορά κατά 20,36 ευρώ, θα έχει ένα υπόλοιπο 32,67 ευρώ και του χρόνου θα αρχίσει να βλέπει την πραγματική αύξηση στην τσέπη του.

Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 26 έτη ασφάλισης

Εάν κάποιος συνταξιούχος παίρνει σύνταξη 883 ευρώ και έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 42 ευρώ, δηλαδή στο εκκαθαριστικό του σημείωμα αναγράφεται πως το σύνολο της σύνταξης είναι 925 ευρώ τότε μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα ισχύσουν τα εξής:

Η προσωπική του διαφορά θα κουρευτεί κατά 50% το 2026 δηλαδή στα 21 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από 42 ευρώ -50%.

Δεν θα λάβει την ετήσια αύξηση του 2026.

Οι κερδισμένοι

Το μέτρο αυτό εκτιμάται πως θα ευνοήσει:

Τους συνταξιούχους που έχουν μικρή προσωπική διαφορά καθώς θα αρχίσουν να λαμβάνουν τις ετήσιες αυξήσεις που δίνονται στις συντάξεις. Και αυτό επειδή η προσωπική διαφορά των εν λόγω συνταξιούχων θα μηδενιστεί το 2026.

καθώς θα αρχίσουν να λαμβάνουν τις ετήσιες αυξήσεις που δίνονται στις συντάξεις. Και αυτό επειδή η προσωπική διαφορά των εν λόγω συνταξιούχων θα μηδενιστεί το 2026. Τους συνταξιούχους που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά (έως και 450 ευρώ). Σε αυτούς θα μειωθεί η προσωπική διαφορά λογιστικά και δραστικά.

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά δεν έχουν λάβει τις ετήσιες αυξήσεις του 2023 (+7,75%), του 2024( +3%) και του 2025 (+2,4%). Και αυτό συμβαίνει επειδή η αύξηση που δίνεται είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά, αφαιρείται από το ποσό της προσωπικής διαφοράς και προστίθεται στο ποσό της ανταποδοτικής.