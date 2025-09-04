Βρετανία: Το πριγκιπικό ζεύγος Ουίλιαμ – Κέιτ επέστρεψε στα καθήκοντά του – Οι 2 εντυπωσιακές αλλαγές στην εμφάνιση της πριγκίπισσας

Εύη Κατσώλη

διεθνή

Βρετανία: Το πριγκιπικό ζεύγος Ουίλιαμ – Κέιτ επέστρεψε στα καθήκοντά του – Οι 2 εντυπωσιακές αλλαγές στην εμφάνιση της πριγκίπισσας

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ, της Ουαλίας, επανήλθαν επίσημα στα καθήκοντά τους, ύστερα από επτά εβδομάδες απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω των θερινών διακοπών. Πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και είδαν από κοντά τους πρόσφατα ανανεωμένους κήπους του. Έδειχναν ξεκούραστοι, ευδιάθετοι και μαυρισμένοι.

Η Κέιτ Μίντλετον τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή αλλαγή στα πολύ μακριά μαλλιά της, τα οποία έφταναν σχεδόν μέχρι τη μέση, ενώ το χρώμα τους ήταν σε πολύ πιο ανοιχτούς, ξανθούς τόνους.

Το ντύσιμό της ήταν κομψό καθώς επέλεξε ένα καφέ σακάκι φορεμένο πάνω από ένα λευκό πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι και καφέ μπαλαρίνες. Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, φόρεσε ένα κολιέ με τα αρχικά των τριών παιδιών της: του πρίγκιπα Τζορτζ, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις.

Η παρουσία της Κέιτ και του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε ένα από τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα του Λονδίνου, είχε ως στόχο να ενημερωθούν πώς οι κήποι του λειτουργούν ως ένα «ζωντανό εργαστήριο», όπου οι επισκέπτες και οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν την άγρια φύση μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον.

Η επίσκεψή τους πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την επιστροφή των παιδιών τους, στο σχολείο Λάμπρουκ στο Μπέρκσαϊρ, σύμφωνα με το People.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας έδειξε επίσης μια νότα μαυρίσματος από τις καλοκαιρινές διακοπές τους,  οι οποίες φέτος λέγεται ότι περιελάμβανε ένα ταξίδι με το superyacht τους στην Κεφαλονιά, και τα άλλα νησιά του Ιονίου πελάγους, όπως αναφέρει η Mailonline.

16:38 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

