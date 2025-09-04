ΠΑΟΚ: Επιστρέφει Θεσσαλονίκη με πρόβλημα ο Ντεσπόντοφ

Ανησυχία προκάλεσε στον ΠΑΟΚ ο τραυματισμός του Κιρίλ Ντεσπόντοφ. Ο 28χρονος εξτρέμ είχε ενσωματωθεί στο ομοσπονδιακό συγκρότημα της Βουλγαρίας, ωστόσο επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη.

Το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Βουλγαρίας ενημέρωσε πως ο Ντεσπόντοφ αποχώρησε από τη χθεσινή (3/9) προπόνηση με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Αναμένεται τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο από τους γιατρούς του ΠΑΟΚ, ώστε να φανεί η έκταση του προβλήματος.

Όπως είναι ευνόητο, ο Ντεσπόντοφ δεν θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση της Βουλγαρίας με την Ισπανία απόψε (4/9, 21:45) στην πρεμιέρα του Ε΄ Προκριματικού Ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπως φυσικά και στο παιχνίδι της Κυριακής (7/9, 16:00) με τη Γεωργία εκτός έδρας, για τη 2η αγωνιστική.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ