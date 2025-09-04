Άγιος έρωτας: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στο όμορφο Γαλαξίδι

Στο πανέμορφο Γαλαξίδι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της σειράς “Άγιος Έρωτας“, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι, όπως πάντα, θερμή και πολύ συγκινητική.

Γαλαξιδιώτες κάθε ηλικίας παρακολουθούν τις σκηνές που λαμβάνουν χώρα σε ένα από τα τόσα γραφικά σημεία της περιοχής, και περιμένουν υπομονετικά τους ηθοποιούς για να τους εκφράσουν την αγάπη τους αλλά και να μοιραστούν μια φωτογραφία μαζί τους. Συμμετέχοντας έτσι και οι ίδιοι με τον δικό τους τρόπο στο γύρισμα.

“Τα εξωτερικά γυρίσματα δίνουν άλλη ζωντάνια” όπως λέει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. “Πάντα όταν σε παρατηρούν- αυτή είναι και η ομορφιά του θεάτρου-έχεις άλλη ενέργεια. Και το Γαλαξίδι είναι μια πανέμορφη πόλη, από τις γραφικότερες της Ελλάδας και δεν έχει διαβρωθεί. Είναι ωραίο να βλέπεις μια πόλη να κρατά τα πρωτογενή χαρακτηριστικά της.“

Στα γυρίσματα παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Δ. Ε. Γαλαξιδίου Ιωάννης Βαρβάτος, ο Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Σπυρίδων Μπαρλιακός και η Σύμβουλος Περιφέρειας Πέγκυ Αραβαντινού.