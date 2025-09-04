ΚΚΕ: Κανείς πλέον δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, ούτε να εκπλαγεί από τη χυδαιότητα των αναρτήσεών του

«Κανείς πλέον δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τη δήθεν “κοσμογονία” που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ στο ΕΣΥ, ούτε να εκπλαγεί από τη χυδαιότητα των αναρτήσεών του» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας».

«Όταν, όμως, αστυνομικές δυνάμεις στέλνονται για να “υποδεχτούν” εργαζόμενους που αγωνίζονται για το αυτονόητο δικαίωμα στην Υγεία – όπως σήμερα στο νοσοκομείο της Δράμας – όταν οι δομές υγείας υποστελεχώνονται, όταν οι ασθενείς περιμένουν ακόμα και μήνες για μια εξέταση ή ένα χειρουργείο, τότε την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της Υγείας πρέπει να την πάρει πολύ σοβαρά ο λαός και να την αντιπαλέψει, γιατί απειλεί την ίδια του τη ζωή» επισημαίνει το ΚΚΕ και καταλήγει στο σχόλιό του:

«Γι’ αυτό ακριβώς, το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους στην Υγεία, τους ασθενείς και συνολικά τον λαό να παλέψουν οργανωμένα για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, με γενναία κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, υποδομές και εξοπλισμό που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες».

