Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112

Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή του Χορτιάτη στην Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν από λίγο ήχησε στα κινητά των κατοίκων και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, “Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χορτιάτης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025



