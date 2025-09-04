Μαρινάκης για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η κυβέρνηση δεν είχε καμία όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ο πρωθυπουργός έχει πει εδώ και πολύ καιρό ότι μία πολύ σημαντική διάσταση είναι ο επιμερισμός του κόστους, κανείς δεν προτείνει ότι το έργο πρέπει να πληρωθεί εξ ολοκλήρου από τον Έλληνα φορολογούμενο, λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για το έργο… Ως ελληνική κυβέρνηση θέλουμε τη συνέχιση του έργου. Επίσης, στη γνώση της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει περιέλθει η οποιαδήποτε όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το GSI. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαρίσει τη θέση της η κυπριακή πλευρά, επαναλαμβάνουμε πως το έργο είναι καίριας σημασίας για την ελληνική κυβέρνηση», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για τη συνέχιση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου.

«Το ερχόμενο Σάββατο ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στους πολίτες και την κοινωνία, θα μιλήσει για το παρόν και το μέλλον της χώρας, δεν υπάρχει χώρος και χρόνος να μιλήσουμε για το χθες, το οποίο έχει κριθεί από τις βουλευτικές εκλογές και την ίδια την ιστορία», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε ερώτηση για το πώς απαντά η κυβέρνηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Αναφορικά με πόρισμα του Χημείου του κράτους για την τραγωδία των Τεμπών ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «το τι ισχύει και τι δεν ισχύει το αποφασίζει η Δικαιοσύνη, εμείς βγάζουμε συμπεράσματα, όχι πορίσματα. Είναι σαφές ότι τα κόμματα των χαμένων βαγονιών και του ξυλολίου, αλλά και κάποια Μέσα Ενημέρωσης έπαιξαν με το θυμικό της κοινωνίας και τον πόνο των συγγενών στήνοντας την πιο χυδαία επιχείρηση διαστρέβλωσης και προπαγάνδας. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό».

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι το πόρισμα για την πυρόσφαιρα έχει κατατεθεί στον ΕΔΟΑΣΑΜ, ο οποίος και θα το μεταφράσει και θα το παραδώσει στον ανακριτή.

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη παρέμβαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «στη μεθαυριανή ομιλία του πρωθυπουργού πρωτεύοντα ρόλο θα έχουν οι οικογένειες με παιδιά. Οφείλουμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια για να αντιμετωπίσουμε το Δημογραφικό, το οποίο πάντως χρήζει και άλλων παρεμβάσεων πέραν των μέτρων οικονομικής στήριξης. Στο Μεταναστευτικό να αναμένετε από την κυβέρνηση αυστηροποίηση των κανόνων αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Σε ό,τι αφορά στη νόμιμη μετανάστευση θα δώσουμε έμφαση στις διακρατικές συμφωνίες και στις διαδικασίες διάκρισης ανάμεσα σε παράνομους και νόμιμους μετανάστες».

Επίσης και σε ερώτηση για νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την εκλογή νέου Μητροπολίτη στα Χανιά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν υπήρξε καμία παρέμβαση και καμία εμπλοκή της κυβέρνησης ή κεντρικά του Μεγάρου Μαξίμου στη συγκεκριμένη διαδικασία». Επίσης, υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός έχει πει νομιμότητα παντού με αποτέλεσμα να έχουν αλλάξει οι κανόνες, οι Αρχές πλέον οδηγούν τους εγκληματίες στην Δικαιοσύνη και αυτή τους κρίνει. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω σε αυτό, και αυτό δείχνει ποιος έχει βούληση να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα».

Σε ερώτηση για το εάν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, είχε λάβει γνώση για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παρέπεμψε στην προ ολίγων ημερών απάντηση του κ. Μυλωνάκη στη Βουλή λέγοντας ότι «ο κ. Μυλωνάκης απάντησε στη Βουλή με κάθε λεπτομέρεια, ήταν σαφής σε ό,τι έχει πει, απέκρουσε τις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Επιπλέον και σε σχετική ερώτηση διέψευσε ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.