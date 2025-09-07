Κέρκυρα: Ανήλικες έκλεψαν προϊόντα από σούπερ μάρκετ και επιτέθηκαν σε υπαλλήλους

Με τις κατηγορίες του αδικήματος της ληστείας κατά συναυτουργία συνελήφθησαν τρείς ανήλικες ρομά 13, 14 και 15 ετών στην Κέρκυρα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, προχώρησαν στη σύλληψή τους, καθώς νωρίτερα είχαν αρπάξει από σούπερ μάρκετ στη Μητροπολίτου Μεθοδίου, προϊόντα αξίας 70 ευρώ, ενώ όταν έγιναν αντιληπτές από εργαζόμενες στο κατάστημα, άσκησαν σωματική βία σε αυτές, με σκοπό να διαφύγουν.

Μάλιστα στην προσπάθειά τους να μην συλληφθούν επιτέθηκαν και οι τρεις κατά της προϊσταμένης του καταστήματος χτυπώντας την. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι σούπερ μάρκετ δέχονται αντίστοιχη επίθεση, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν κλοπές προϊόντων.

 

 

 

 

10:03 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

