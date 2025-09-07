ΔΕΘ 2025 – Μητσοτάκης: Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο

Κάθε σενάριο αλλαγής του εκλογικού νόμου, απέρριψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού είναι απόλυτη προϋπόθεση για να γνωρίζουν όλοι πώς θα τοποθετηθούν σε μία μελλοντική εκλογική αναμέτρηση» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές και το ίδιο θα επιδιώξουμε και στις επόμενες εκλογές» ανέφερε. «Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημά στο μυαλό μου. Η προτεραιότητα είναι η υλοποίηση του προγράμματός μας. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το πολιτικό τοπίο το 2027 όταν θα γίνουν οι εκλογές» τόνισε, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μίας κυβέρνησης συνεργασίας. Μάλιστα, σχολίασε ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό θυμίζει «τοπίο στην ομίχλη». Εξήγησε επίσης, πως, ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή για το αν επιθυμεί μονοκομματική κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας.