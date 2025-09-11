Νάξος: 63χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε χαράδρα – Απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νάξος: 63χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε χαράδρα – Απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 63χρονου στη Νάξο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Δευτέρα και αναζητούνταν από τους οικείους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του naxostimes.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε σήμερα σε χαράδρα, σε περιοχή πάνω από τον Πύργο Μπαζαίου. Τον άκουσε περαστικός και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική, ενώ για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή ελικοπτέρου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία πριν από λίγη ώρα.

Ο 63χρονος κάτοικος του νησιού, μεταφέρεται με ελικόπτερο στο αεροδρόμιο και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι τραυματισμένος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.

