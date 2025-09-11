Θεσσαλονίκη: 13χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος έπειτα από βίαιο επεισόδιο 

Νέο επεισόδιο μεταξύ νέων ατόμων σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival, περίπου στις 13:30, η αστυνομία έλαβε κλήση για επεισόδιο που σημειώθηκε στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, κατά το οποίο ένας 13χρονος εντοπίστηκε ελαφρά τραυματισμένος στο σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στον ανήλικο επιτέθηκαν 2-3 άτομα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Σημειώνεται ότι το θύμα της επίθεσης πιθανόν να γνώριζε έναν από τους δράστες.

Ο ανήλικος αναμένεται να καταθέσει στην ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό.