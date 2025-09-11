Κομισιόν: Η Τουρκία υπέβαλε αίτημα συμμετοχής στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE

Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) έλαβε αιτήσεις από την Τουρκία και τη Νότια Κορέα για την ένταξη των αμυντικών βιομηχανιών τους στο πρόγραμμα δανείων ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού, με αντάλλαγμα μια οικονομική συνεισφορά, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη, η Κομισιόν.

“Λάβαμε επίσημο αίτημα από την Τουρκία και από τη Νότια Κορέα”, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρενιέ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θα δοθεί πρόσβαση στην τουρκική βιομηχανία, σε συμφωνίες που χρηματοδοτούνται από τα δάνεια του προγράμματος  SAFE.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα αναλύσει τώρα το αίτημα, ένα απαραίτητο επόμενο βήμα πριν από την επίσημη σύσταση προς το Συμβούλιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων.  Ωστόσο, η συμμετοχή της Τουρκίας είναι πιθανό να αντιμετωπίσει την αντίδραση της Ελλάδας και της Κύπρου, δεδομένων των μακροχρόνιων διαφορών τους με την Άγκυρα από την τουρκική εισβολή στη βόρεια Κύπρο τη δεκαετία του 1970, σχολιάζει το Euractiv.com.

Έλληνες αξιωματούχοι έχουν ήδη ταχθεί κατά της συμμετοχής της Τουρκίας και των εταιρειών της στο σύστημα. Και ενώ οι αποφάσεις για την άμυνα μπορούν να ληφθούν με ειδική πλειοψηφία, στην πράξη οι πρωτεύουσες της ΕΕ συνήθως περιμένουν συναίνεση, γεγονός που καθιστά την έγκριση για την Άγκυρα δύσκολη υπόθεση, σχολιάζει το Euractiv.

Το αίτημα της Νότιας Κορέας μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο θετικά, καθώς η Σεούλ έχει γίνει ένας σημαντικός προμηθευτής για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια και την αμυντική της αναβάθμιση, κυρίως της Πολωνίας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Η ΕΕ δημιούργησε αρχικά τη δανειακή διευκόλυνση ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προμηθεύονται όπλα, με τους ξένους προμηθευτές να έχουν ανώτατο όριο το 35% της αξίας των συμβάσεων. Κάθε χώρα εκτός ΕΕ που επιθυμεί πρόσβαση πρέπει να υπογράψει ειδική συμφωνία με τις Βρυξέλλες, η οποία καθορίζει τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής συνεισφοράς.

Οι χώρες της ΕΕ συζητούν επί του παρόντος την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά για να επιτρέψουν στις εταιρείες τους να επωφεληθούν από τις συμφωνίες προμηθειών.

Αλλά η Γαλλία εξακολουθεί να συγκρατεί την παροχή πρόσβασης στην Οτάβα και το Λονδίνο, καθώς προτιμά να υποστηριχθεί η βιομηχανία της ΕΕ από το ευρωπαϊκό σύστημα παρά να αφήσει τις κυβερνήσεις να αγοράζουν 100% βρετανικό ή καναδικό εξοπλισμό. Οι πρεσβευτές της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν έναν συμβιβασμό σε συνάντηση την Παρασκευή.

20:43 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

