Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου

Το γραφείο του FBI στo Σολτ Λέικ Σίτι δημοσίευσε φωτογραφίες ενός ατόμου που θεωρείται ύποπτο για τον πυροβολισμό κατά του Τσάρλι Κερκ.

Με ανάρτησή του στο Χ, το γραφείο του FBI δημοσίευσε 2 φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν ένα άτομο με μαύρα γυαλιά ηλίου, καπέλο του μπέιζμπολ, μαύρο μακρυμάνικο πουκάμισο και τζιν να ανεβαίνει σκάλες.

Το FBI ζητά τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό του ατόμου που σχετίζεται με την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη και οι πληροφορίες των αμερικανικών ΜΜΕ είναι ότι το τηλεφωνικό κέντρο του 911 έχει κατακλυστεί από τηλεφωνήματα πολιτών που θέλουν να δώσουν πληροφορίες.