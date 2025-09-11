ΦΑΡΜΑ: Αυτοί είναι οι 22 παίκτες που θα δούμε φέτος

Η ΦΑΡΜΑ, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει στην οθόνη του Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη ΦΑΡΜΑ, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

22 παίκτες, γεμάτοι προσδοκίες, όρεξη για περιπέτεια και προκλήσεις πέρα από τα συνηθισμένα όρια, ξεκινούν το πιο συναρπαστικό ταξίδι της ζωής τους στη ΦΑΡΜΑ, με στόχο τη νίκη!

Ποιοι είναι οι 22 παίκτες

Γιώργος Ανυφαντάκης (43 ετών)

Ο Γιώργος δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να ξεχωρίσει. Αρκεί ένα χαμόγελο, το λευκό του σαρίκι και μια μαντινάδα για να καταλάβεις ότι έχεις μπροστά σου έναν γνήσιο Κρητικό.

Οδηγός νταλίκας, πρώην βοσκός, με εμπειρία σε αγροτικές καλλιέργειες, ηγετικός και ατρόμητος, στη Φάρμα νιώθει στο στοιχείο του.

Δε φοβάται τίποτα, πέρα από τις «υπόγειες» στρατηγικές, αφού προτιμά τις ξεκάθαρες κουβέντες και να κοιτάει τους ανθρώπους στα μάτια.

Ο ίδιος είναι φανατικός οπαδός της Φάρμας και δήλωσε συμμετοχή δίνοντας υπόσχεση στην οικογένειά του ότι θα κερδίσει για αυτούς! Και, όπως δηλώνει, έχει μάθει να τηρεί τον λόγο του.

Ναταλία Απαζίδου (22 ετών)

Επαγγελματίας χορεύτρια λάτιν, με σπουδές στη Ρωσική Φιλολογία στο ΕΚΠΑ, η Ναταλία κινείται με χάρη ανάμεσα στην τέχνη και στην επιστήμη. Ξέρει να παλεύει με πειθαρχία, πάθος και επιμονή. Στοιχεία που, όπως λέει, θα τη βοηθήσουν να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό περιβάλλον της Φάρμας.

Κι ακόμα και αν μπορεί να φαίνεται εύθραυστη, έχει ισχυρή θέληση να κερδίσει και δεν το βάζει κάτω ποτέ.

Η ίδια πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να κάνει «θόρυβο» για να ξεχωρίσει. Αντίθετα, πιστεύει ότι ο σεβασμός και η ευγένεια κερδίζουν στο τέλος. Άλλωστε, όπως δηλώνει, δεν έχει βρίσει ποτέ στη ζωή της.

Ανδρέας Γαλάτης (46 ετών)

Ο Ανδρέας είναι γέννημα θρέμμα Μυτιληνιός και «έχτισε» όλη του τη ζωή στο νησί. Κηπουρός σε θερμοκήπια και χωράφια, αλλά και μάνατζερ στο χώρο της εστίασης, καθημερινά εργάζεται σκληρά για να μη λείψει τίποτα από τη σύζυγο και τις δύο του κόρες.

Αυτές είναι και ο λόγος που έρχεται στη Φάρμα με σκοπό τη νίκη. Το μόνο που θα τον δυσκολέψει είναι οι «ψεύτικοι» άνθρωποι, αφού ο ίδιος δεν σκοπεύει να προσποιηθεί και δεν τον ενδιαφέρει να αρέσει σε όλους. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει περήφανη την οικογένειά του και να επιστρέψει στο νησί του νικητής!

Και είναι σίγουρος ότι μπορεί να τους ανταγωνιστεί όλους «στα ίσα».

Λευτέρης Δασκαλάκης (32 ετών)

Αν και κατάγεται από τα Χανιά, o Λευτέρης είναι ένας σύγχρονος πολίτης του κόσμου, αφού έλειπε για 12 χρόνια στο εξωτερικό και φέτος αποφάσισε να επαναπατριστεί. Μάγειρας στο επάγγελμα, το μόνο που δεν έβαλε ποτέ σε μενού είναι η γκρίνια.

Δεν του αρέσει να σκέφτεται πολύ τα πράγματα, θέλει να περνάει καλά, να γελάει και να συλλέγει εμπειρίες, καθώς βαριέται εύκολα! Δήλωσε συμμετοχή στη Φάρμα για να ζήσει κάτι καινούργιο, μια νέα «τρελή» εμπειρία. Άλλωστε, λατρεύει τη φύση.

Και αν το γέλιο του και η χαλαρή του διάθεση γίνουν αφορμή για να τον υποτιμήσουν οι αντίπαλοί του, θα κάνουν μεγάλο λάθος. Γιατί, όπως δηλώνει, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν απέναντι τους έναν σοβαρό και απρόβλεπτο αντίπαλο, που ήρθε στη Φάρμα όχι μόνο να τη ζήσει, αλλά και να την κερδίσει.

Ανδριανή Δεληγιώργη (24 ετών)

Η Ανδριανή έρχεται στη Φάρμα με έναν και μόνο στόχο: να τραβήξει τα βλέμματα!

Επαγγελματίας κομμώτρια και μοντέλο, με εμπειρία στον χώρο της ομορφιάς και της μόδας, ξέρει καλά πώς να ξεχωρίζει, με αυθορμητισμό, νάζι, χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

Οι αντίπαλοι της μπορεί να την υποτιμήσουν, λόγω της εμφάνισης της, αυτό, όμως, δεν την ενοχλεί, γιατί οι χαμηλές προσδοκίες θα κάνουν την άνοδο της ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Αυτό, όμως, που θα την ενοχλήσει είναι η αδικία και η έλλειψη ομαδικότητας. Αν και δηλώνει ότι δεν έχει ιδέα από αγροτικές εργασίες και θα είναι «σαν τη μύγα μες στο γάλα», δεν την τρομάζει η πρόκληση της Φάρμας.

Αντιθέτως, τη βλέπει σαν ευκαιρία να ανατρέψει τα στερεότυπα.

Γιώργος Δροσουλάκης (32 ετών)

Μηχανικός φορτηγών λεωφορείων, πατέρας μιας κόρης, που λατρεύει και με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης, ο Γιώργος έχει πάντα μια ατάκα, ένα χαμόγελο και μια μηχανή, που περιμένει να τον πάει στο βουνό για πεζοπορία.

Συναισθηματικός, ντόμπρος και υπερκινητικός, δεν αντέχει την αρνητικότητα και τη μιζέρια!

Για τον Γιώργο μια είναι η σταθερά: να κάνει τους γύρω του να περνάνε καλά και να γελούν. Δεν είναι σίγουρος τι τον περιμένει στη Φάρμα, αλλά ό,τι και αν είναι θα το αντιμετωπίσει με θετική ενέργεια! Άλλωστε, όπως δηλώνει, αν κάτι πάει στραβά πρέπει να χαμογελάμε στραβά! Και ο ίδιος θέλει να απολαύσει την εμπειρία της Φάρμας με χαρά ως το τέλος!

Δημήτρης Ζήκος (30 ετών)

Με καταγωγή από τα Ιωάννινα και εναερίτης στο επάγγελμα, ο Δημήτρης έχει μάθει να βλέπει τη θέα από ψηλά και αυτή τη φορά έχει λαχτάρα να δει τη θέα από την κορυφή της Φάρμας. Στη Φάρμα δεν σκοπεύει να μείνει θεατής, αλλά να ηγηθεί.

Η αρχηγία, όμως, δεν είναι για εκείνον θέμα εγωισμού, αλλά ευθύνης. Και πιστεύει πως μπορεί να διοικήσει σωστά την ομάδα του. Αν και λακωνικός, έχει μάθει να λέει τα πράγματά με το όνομά τους και αν κάτι δεν του αρέσει θα το πει, ανοιχτά και ειλικρινά, και ας έχει επιπτώσεις.

Επίμονος, αποφασιστικός και ανταγωνιστικός, δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στη Φάρμα και να κερδίσει με την αξία του και μόνο! Γιατί για εκείνον είναι «θέμα τιμής» η νίκη να είναι άξια!

Έλενα Καλαμιώτη (33 ετών)

Η Έλενα δηλώνει δυναμική, ευαίσθητη και ανταγωνιστική. Στη Φάρμα έρχεται για να δει μια άλλη πλευρά του εαυτού της.

Με καταγωγή από το Αλιβέρι Εύβοιας και κομμώτρια στο επάγγελμα, έχει μάθει να ψυχολογεί τους ανθρώπους και αυτό της το χάρισμα σκοπεύει να αξιοποιήσει και στη Φάρμα, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπαικτών της.

Συχνά νιώθει ότι υποτιμάται εξαιτίας της εμφάνισής της – τη βλέπουν γλυκιά, ήρεμη, και την περνούν για αδύναμη. Εκείνη, όμως, έχει πείσμα, αγωνιστικότητα και επιμονή. Γι’αυτό και είναι έτοιμη να «υψώσει ανάστημα» σε όποιον την αμφισβητήσει και να τον διαψεύσει με πράξεις. Γιατί τελικά, όπως λέει, το κορίτσι της διπλανής πόρτας μπορεί να βγει νικήτρια.

Άγγελος Κούκλαρης (22 ετών)

Με δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιες διοργανώσεις, ασημένιες διακρίσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο άθλημα της πάλης στην άμμο και στην ελευθέρα πάλη, αλλά και φοιτητής στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, ο Άγγελος έχει αφιερώσει τη ζωή του στον αθλητισμό.

Για εκείνον το έπαθλο της Φάρμας δεν είναι απλώς ένα τρόπαιο, αλλά η στήριξη που χρειάζεται για να πετύχει το μεγάλο του όνειρο: μια θέση στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες! Δεν του αρέσουν τα «κόλπα», να χειρίζεται ανθρώπους, να μιλάει χωρίς λόγο.

Προτιμά να παλεύει, με πειθαρχία, αξίες και στοχοπροσήλωση. Αυτό σκοπεύει να κάνει και στη Φάρμα. Και είναι βέβαιος ότι όταν χρειαστεί, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα ανέβει στο βάθρο της Φάρμας νικητής!

Λάμπρος Λιαμίρας (33 ετών)

Ο Λάμπρος έρχεται στη Φάρμα λίγο μετά τη γέννηση του γιου του, με μια υπόσχεση, να γυρίσει με το έπαθλο! Κουρέας στο επάγγελμα, με δικό του κατάστημα στην Ηγουμενίτσα, αλλά και διαιτητής ποδοσφαίρου, ο 33χρονος Λάμπρος είναι από τους ανθρώπους που δεν φοβούνται τη δουλειά, ούτε την ευθύνη.

Με πίστη, φιλότιμο και εργατικότητα, έχει μάθει να «πατάει γερά τα πόδια του στη γη», αλλά και να κινείται έξυπνα. Δεν αντέχει την αδικία, ξέρει, όμως, πότε να μιλήσει και πότε να σιωπήσει. Πίσω από το χαμογελαστό πρόσωπο, κρύβεται ένας παίκτης με στρατηγική, καθαρό μυαλό και ξεκάθαρο στόχο.

Άλλωστε, στη Φάρμα για να φτάσει κάποιος ως το τέλος χρειάζεται δυνατό κίνητρο, και αυτός έχει το πιο ισχυρό… τον γιο του.

Βάγγος Μανουηλίδης (38 ετών )

Προπονητής πολεμικών τεχνών, αθλητής του pole sport και ξυλουργός με μεράκι, ο Βάγγος, όπως προτιμά να τον φωνάζουν, έρχεται από τον Πειραιά και ζει μια ζωή που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και στην ευαισθησία.

Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, που θα λύγιζαν πολλούς, στάθηκε, όμως, όρθιος και έμαθε να προστατεύει ό,τι αγαπά. Οι απαιτήσεις της Φάρμας δεν τον τρομάζουν, ξέρει από σκληρή δουλειά και ξέρει να τα καταφέρνει μόνος.

Δηλώνει δυναμικός, μαχητικός και επίμονος στους στόχους του και στη Φάρμα ο μόνος στόχος του είναι η νίκη.

Έρχεται, όμως, αποφασισμένος να μείνει αληθινός, να μην προδώσει τις ηθικές του αξίες και να παλέψει για μια νίκη που να έχει ουσία, αποδεικνύοντας ότι μπορείς να κερδίσεις παίζοντας καθαρά και τίμια.

Ανδριάνα Νεάρχου (26 ετών)

Τι κοινό έχουν η γυμναστική, το bodybuilding και η μαιευτική; Η απάντηση είναι μία: Ανδριάνα Νεάρχου. Με καταγωγή από τη Λεμεσό, η Ανδριάνα έχει μάθει να ζει με πειθαρχία, σκληρή δουλειά και στοχοπροσήλωση.

Από την προπόνηση στο γυμναστήριο, στην κλινική και ξανά πίσω, το μόνο πράγμα που της λείπει είναι το κουμπί της παύσης.

Δεν τη φοβίζει η ταχύτητα της καθημερινότητας, τη φοβίζει η στασιμότητα.

Πίσω από την επιβλητική της εμφάνιση κρύβεται, όμως, μια ευαίσθητη, ευγενική ψυχή, που μπορεί να σηκώνει 100 κιλά στο γυμναστήριο, αλλά θα σκύψει με τρυφερότητα δίπλα σε όποιον την έχει ανάγκη.

Στη Φάρμα έρχεται με πυγμή και ατσάλινη θέληση, για να κάνει ακόμη μια μεγάλη υπέρβαση και να στεφθεί νικήτρια.

Στέλλα Παλούκη (30 ετών)

Με πολυετή εμπειρία στο χώρο του fitness και του CrossFit, η Στέλλα έρχεται στη Φάρμα με σκοπό να παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο, αυτόν της νικήτριας!

Αν και το να μοιράζεται τον χώρο της με αγνώστους μπορεί να είναι ο χειρότερός της εφιάλτης, το να χάσει είναι για τη Στέλλα αδιανόητο.

Δεν φοβάται να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις και τους άντρες και τις γυναίκες αντιπάλους, δεν διστάζει να πάρει ευθύνες και θέλει να ηγηθεί της ομάδας. Ηγετική και δυναμική, δεν κρύβει και την πιο ευαίσθητη πλευρά της. Όταν πέφτει, όμως, γρήγορα ξανασηκώνεται. Στη Φάρμα έρχεται να αφήσει το δικό της αποτύπωμα και να παλέψει μέχρι τέλους, ακόμα και όταν όλα είναι, ίσως, εναντίον της.

Μιχαέλα Πετρίδου (30 ετών)

Η Μιχαέλα είναι lash artist, βέρα Θεσσαλονικά και δεν έχει καμία εμπειρία σε σχέση με τη ζωή στη Φάρμα.

Αλλά αυτό ακριβώς είναι που της ταιριάζει: να κάνει το απρόβλεπτο! Η ίδια λέει τα πράγματα όπως τα σκέφτεται, με χιούμορ, αλλά και θάρρος! Δεν χαρίζεται και δεν φιλτράρει τίποτα. Και αν κάτι απεχθάνεται είναι να της λένε τι να κάνει!

Στη Φάρμα έρχεται για να κάνει την έκπληξη και να αποδείξει ότι ο πιο «επικίνδυνος» αντίπαλος δεν είναι πάντα αυτός που περιμένεις. Όχι γιατί είναι πιο δυνατή απ’ όλους, αλλά γιατί δεν το βάζει κάτω με τίποτα!

Βασίλης Πούλος (22 ετών)

Ο Βασίλης εργάζεται ως barista και στον ελεύθερο χρόνο του λατρεύει να παίζει βιντεοπαιχνίδια. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, η μόνη του επαφή με την αγροτική ζωή ήταν ως παιδί στο χωριό της μητέρας του, στη Μολδαβία.

Όμως, πιστεύει ότι αν και παιδί της πόλης και της τεχνολογίας, θα είναι ο νικητής της Φάρμας. Γιατί;… Γιατί, δεν αντέχει να χάνει! Δηλώνει επικοινωνιακός, αυθόρμητος, λίγο πειραχτήρι και πολύ ανταγωνιστικός.

Δεν θα σπρώξει για να περάσει πρώτος, αλλά ούτε θα κρατήσει και την πόρτα για να περάσουν οι άλλοι.

Αν δει «κενό», θα το εκμεταλλευτεί! Άλλωστε, ως gamer, ξέρει να «διαβάζει» το παιχνίδι και τους αντιπάλους και στη Φάρμα δεν έρχεται απλά να κάνει level up, έρχεται να τερματίσει την πίστα με high score!

Βαλεντίνα Σπέντζα (22 ετών)

Η pet sitter Βαλεντίνα δεν προσπαθεί να χωρέσει σε κουτάκια, δεν την αφορά αν φαίνεται «εκκεντρική» στους άλλους, την αφορά να ζει αυθεντικά! Αυτό θέλει να κάνει και στη Φάρμα, να τη ζήσει με τον δικό της τρόπο!

Με πάθος, με χαμόγελο, με ενθουσιασμό και στόχους, που κυνηγά μέχρι να τους κατακτήσει. Όπως όταν αποφάσισε να μάθει Μανδαρινικά κινέζικα και το έκανε μόνη της από το μηδέν. Ή όταν θέλησε να γνωρίσει τον κόσμο και ταξίδεψε. Αλλά και όταν αποφάσισε να τολμήσει και να δηλώσει συμμετοχή στη Φάρμα.

Η ίδια λατρεύει τη φύση και ανυπομονεί να ζήσει την εμπειρία της Φάρμας με την καρδιά της, να ανακαλύψει κάθε γωνιά της, να μάθει να φροντίζει τα ζώα και τα μποστάνια.

Παραμένοντας πάντα ο εαυτός της. Γιατί, όπως δηλώνει, «όταν είσαι ο εαυτός σου, πάντα πετυχαίνεις».

Μιχαήλ Στέλιος (41 ετών)

Bartender με πάθος για τη ζωή, ο Μιχαήλ αγαπά τις νέες προκλήσεις, είναι ανταγωνιστικός και αν βάλει κάτι στο μυαλό του το κάνει! Και στο μυαλό του αυτή τη στιγμή είναι ένα πράγμα, η νίκη στη Φάρμα και σκοπεύει να τα δώσει όλα για να πετύχει!

Αγωνιστικότητα, εργατικότητα, και πάνω απ’όλα ψυχή. Ο ίδιος δηλώνει και σύγχρονος και παραδοσιακός. Αν και είναι κάτοικος Αθηνών τα τελευταία 20 χρόνια, νιώθει περήφανος Μεσολογγίτης, τιμώντας την παράδοση του τόπου του. Και η Φάρμα είναι για εκείνον ένας τρόπος να επιστρέψει στις ρίζες του.

Οι αντίπαλοι του δεν τον τρομάζουν, μάλλον εκείνοι πρέπει να τον φοβούνται. Στη Φάρμα θα λειτουργήσει ως πιστός στρατιώτης, όμως, δεν θα διστάσει να αναλάβει τις ευθύνες στα δύσκολα! Αχίλλειος πτέρνα του; Να εκμεταλλευτεί κάποιος τα συναισθήματα του, αυτό δεν θα το συγχωρέσει.

Ζωή Τράπαλη (27 ετών)

Η Ζωή είναι personal trainer και pilates instructor. Στη Φάρμα έρχεται με σκοπό να αφήσει πίσω της την τεχνολογία, τη ρουτίνα της πόλης και να ζήσει κάτι τελείως έξω από τη ζώνη άνεσής της.

Η ίδια δηλώνει έτοιμη να ζήσει τη φύση, το βουνό και όλα αυτά που «στην πόλη τα ξεχνάμε ή τα θεωρούμε δεδομένα».

Ίσως της λείψει το μαλακό της στρώμα και το αγαπημένο της ντους, αλλά δεν σκοπεύει να τα παρατήσει για κανέναν λόγο. Ανταγωνιστική, δυναμική και με ξεκάθαρους στόχους, μπαίνει στη Φάρμα με τη διάθεση να παλέψει σκληρά για τη νίκη.

Γιατί ακόμα και αν έχει ισχυρούς αντιπάλους, η προσωπικότητα μετράει εξίσου με τη φυσική δύναμη.

Άλλωστε δεν θέλει να αποδείξει κάτι στους άλλους, αλλά να γνωρίσει τον εαυτό της μέσα από τις πιο αληθινές και απρόβλεπτες συνθήκες. Και αυτό, τελικά, είναι ίσως το πιο δυνατό της «όπλο» για τη νίκη!

Κωνσταντίνος Φουντουλάκης (35 ετών)

Ο Κωνσταντίνος κατάγεται από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Εργάζεται ως social media manager και content creator, και η ζωή του είναι συνυφασμένη με την τεχνολογία, αφού περνά πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη καθημερινά.

Στη Φάρμα έρχεται για να κλείσει τον διακόπτη προσωρινά και να βρεθεί ξανά κοντά στη φύση. Και γιατί όχι να κερδίσει και το μεγάλο έπαθλο.

Για να καταφέρει να κατακτήσει τη νίκη θα βασιστεί τόσο στις αθλητικές του ικανότητες όσο και στις διαπροσωπικές.

Αυτό που σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσει στη Φάρμα είναι «φίλτρα».

Αντίθετα, σκοπεύει να είναι η πιο ειλικρινής εκδοχή του εαυτού του. Ο Κωνσταντίνος έρχεται στη Φάρμα με την ελπίδα πως αυτό θα είναι το καλύτερο «shut down» και «restart», ως τώρα, στη ζωή του.

Κωνσταντίνα Φυλακτάκη (22 ετών)

Μεγαλωμένη μέσα στη φύση, στο Κουτσό Ξάνθης, με βαθιά αγάπη για τη γη και τα ζώα, η αγροτική ζωή δεν είναι απλώς οικεία για την Κωνσταντίνα, αλλά μέρος της ταυτότητάς της. Γι’ αυτό και η Φάρμα για εκείνη, μοιάζει με ένα δεύτερο σπίτι.

Δηλώνει περήφανα παιδί του χωριού, λατρεύει το μοτοκρός, το ποδόσφαιρο και δεν θα τη βρεις σε κλαμπ, αλλά σε πανηγύρια και καφενεία. Έχει έντονη προσωπικότητα, επιμονή στις απόψεις της και, όπως δηλώνει, μιλάει πολύ και αυτό μπορεί να ενοχλήσει τους συμπαίκτες της.

Δεν σκοπεύει, όμως, να μπει σε ξένα «κουτάκια», αλλά να είναι ο εαυτός της. Άλλωστε, πιστεύει πώς έχει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει στη Φάρμα, γνώση, εργατικότητα, δύναμη και θέληση.

Τζωρτζίνα Χρέπα (23 ετών)

Η Τζωρτζίνα εργάζεται στον χώρο της εστίασης και έχει μάθει από νωρίς να στέκεται στα πόδια της. Στη Φάρμα έρχεται για να αναμετρηθεί με τον εαυτό της και τα όριά της. Δεν ψάχνει συμμάχους ούτε φίλους. Για εκείνη ο στόχος είναι ξεκάθαρος και είναι το έπαθλο!

Είναι συναισθηματική, ρομαντική, αλλά και αυτοκαταστροφική, όπως λέει η ίδια. Θα την ενοχλήσουν οι στρατηγικές, η αδικία, η ζήλια και τα πολλά λόγια.

Γιατί εκείνη σκοπεύει να παίξει καθαρά. Αν την υποτιμήσουν, θα το μετατρέψει σε δύναμη και θα «κλείσει στόματα» με τις πράξεις της, αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν.

Angela Schoonhoven (50 ετών)

Η Angela είναι από τις γυναίκες που δεν μπορείς να αγνοήσεις, αφού «γεμίζει» τον χώρο με την ενέργεια και την έντονη προσωπικότητά της. Μις Ολλανδία στα 90’s και τραγουδίστρια, ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές στα 18 της και τελικά, 32 χρόνια αργότερα, είναι ακόμα εδώ!

Σήμερα είναι μητέρα δύο παιδιών και ζει και εργάζεται στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης.

Είναι αυθόρμητη, αντισυμβατική και αφοπλιστικά ειλικρινής. Δεν προσποιείται, δεν παίζει ρόλους και δεν προσπαθεί να αρέσει σε όλους.

Προτιμά να ζει τη ζωή της με τους δικούς της όρους. Αυτό σκοπεύει να κάνει και στη Φάρμα, γιατί δεν λέει ποτέ όχι σε ένα νέο ξεκίνημα, ούτε και σε μια δυνατή πρόκληση.

Δείτε εδώ το trailer για την πρεμιέρα της ΦΑΡΜΑΣ 2025: