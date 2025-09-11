Καλάβρυτα: Προφυλακιστέοι όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στην Μονή Μεγάλου Σπηλαίου

Δημήτρης Μωύσογλου

κοινωνία

έκτακτο

23:16 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός από το τροχαίο στην Ολυμπία Οδό – Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπο...
22:53 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Την Παρασκευή απολογείται ο 42χρονος που παγίδευε, βίαζε και εξέδιδε γυναίκες – Ο τρόπος δράσης, η σύλληψη και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των θυμάτων 

Σε κόλαση είχε μετατρέψει την ζωή 5 γυναικών ο σκηνοθέτης και παραγωγός ερωτικών ταινιών, ο οπ...
22:48 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ανήλικα κορίτσια άρπαζαν χρυσές αλυσίδες από πεζούς – Τρείς συλλήψεις – Βίντεο ντοκουμέντο

Μπαράζ συλλήψεων καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα, με δράστες κυρίως ανήλικους πο...
22:09 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2961 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης (11/9). Οι τυχεροί αριθμοί που ...
