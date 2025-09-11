Καλάβρυτα: Απολογούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου – Ο ρόλος των μελών του κυκλώματος

Απολογούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας. Ανάμεσα τους είναι ο ηγούμενος και ένας μοναχός της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι υπαρκτό το άγαλμα που υποστήριζε πως είχε ο Ηγούμενος και το παζάρευε έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Εις βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της αστυνομικού που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά εικόνων στη σύλληψη του ηγουμένου, του βοηθού του καθώς και ακόμη 4 ατόμων, από το ελληνικό FBI.

Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα και επιθυμούσαν να τα πουλήσουν. Στη συνέχεια τους έφερναν σε επαφή με συνεργό τους, που παρουσιαζόταν ως “ειδικός εκτιμητής” και αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης

Ο 69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής

Ο 59χρονος και ο 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν.

Ο 63χρονος είναι Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-264- νομίσματα,

-14- θρησκευτικές εικόνες,

-2- Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα, αρχιερατικά εγκόλπια, επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,

-2- κυνηγετικά όπλα,

-262- κυνηγετικά φυσίγγια, μαχαίρι,

-12.810- ευρώ χρυσή λίρα,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

2- οχήματα,

-7- κινητά, τάμπλετ, φακός και μεγεθυντικός φακός,

-18- φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Δημογλίδου για τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Πρέπει να διερευνηθεί πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια των μοναχών – Δεν έχει υπολογιστεί ακόμα η αξία τους

«Το αποτέλεσμα της έρευνας εξέπληξε και τους αστυνομικούς που ασχολήθηκαν με την υπόθεση» τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου αναφερόμενη στην υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, μιλώντας την Τετάρτη στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Ίσως, κάποιες στιγμές, τουλάχιστον οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάποια από τα μέλη του κυκλώματος ίσως υποψιάστηκαν ότι μπορεί να πρόκειται για αστυνομικούς, χωρίς βέβαια να έχουν κάποιο στοιχείο να το αποδείξουν. Γιατί οι συνάδελφοι είχαν αρκετές γνώσεις πάνω σε αυτά τα αντικείμενα, οπότε μπορούσαν να καθοδηγήσουν το κύκλωμα και να πείσουν ότι πρόκειται για αγοραστές. Οι μοναχοί όμως σίγουρα δεν αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για αστυνομικούς. Αυτό τουλάχιστον διαπίστωσαν και κατά τη διάρκεια των συλλήψεων. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται να συλληφθούν ουσιαστικά από την αστυνομία» περιέγραψε η κα Δημογλίδου.

«Η καταγγελία που έλαβαν οι αστυνομικοί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αφορούσε σε ένα κύκλωμα το οποίο περιελάμβανε μόνο πωλητές. Δεν γνωρίζαμε τίποτα αρχικά για τους μοναχούς. Για κάποια μέλη ενός κυκλώματος, οι οποίοι πραγματοποιούν και οι ίδιοι ανασκαφές αναζητώντας αρχαία αντικείμενα και αντικείμενα τα οποία υπάγονται στο νόμο περί αρχαιοτήτων και προχωρούν στην παράνομη πώληση αυτών και πολλές φορές μάλιστα τα προωθούν και στο εξωτερικό, αναφέρθηκε στην καταγγελία η Γερμανία και η Κύπρος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πολύ δύσκολο σε αυτή την υπόθεση ήταν ότι οι αστυνομικοί είχαν πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να την διερευνήσουν, εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Όταν συστάθηκε η ομάδα και προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τα μέλη του κυκλώματος ώστε να τους πείσει ότι πρόκειται όντως για πραγματικούς αγοραστές, διαπίστωσαν ότι τα μέλη του κυκλώματος προσπαθούσαν πολύ γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πουλήσουν αυτά τα αντικείμενα, οπότε υπήρχε ο φόβος να βρεθεί κάποιος αγοραστής με καλύτερη προσφορά, να το πω έτσι απλά και να χάσουμε εμείς την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν όντως να πείσουν, λόγω και των ιδιαίτερων γνώσεων που διαθέτουν στο τμήμα αρχαιοκαπηλίας οι συνάδελφοι, ότι πρόκειται για αγοραστές και ότι ενδιαφέρονται γι’ αυτά τα αντικείμενα και μετά από αρκετές συναντήσεις με τους με τα μέλη του κυκλώματος ήλθαν σε επαφή και με τους μοναχούς, ώστε να παραλάβουν φυσικά με οικονομικό αντάλλαγμα τα αντικείμενα προς πώληση» περιέγραψε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ότι υπήρχαν και κάποια νομίσματα αρχαία, ανέφερε η κα Δημογλίδου, τα οποία μάλιστα υπέδειξαν κάποια από τα μέλη του κυκλώματος στους αστυνομικούς ώστε να επιλέξουν αν θέλουν να αγοράσουν ορισμένα από αυτά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι υπάρχουν παλιές βυζαντινές εικόνες προς πώληση τουλάχιστον, δεκαεπτά, όπως επίσης και κάποια Ευαγγέλια που χρονολογούνται λίγο μετά το 1700.

«Σκεφτείτε, η αξία ακόμη δεν έχει υπολογιστεί. Δεν έχει αναφερθεί ακριβώς στην αστυνομία ποια μπορεί να είναι η αξία όλων αυτών των αντικειμένων που εν τέλει βρέθηκαν στην κατοχή των μοναχών» επεσήμανε η ίδια.

Ως προς το πόσοι εμπλέκονται στο κύκλωμα, ανέφερε «προς το παρόν τουλάχιστον, εμείς έχουμε διαπιστώσει μόνο τους συλληφθέντες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως όταν βλέπουμε τόση άνεση στην παράνομη αγοραπωλησία θρησκευτικών ειδών, όπως και άλλων ειδών που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων, πόσο καιρό μπορεί να δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε αυτό, όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέλη. Αν έχουν όντως πραγματοποιήσει αγοραπωλησίες, εάν έχουν δώσει αντικείμενα σε κάποιους οίκους στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα.

Οι ίδιοι αστυνομικοί διερευνούν κάποιες πληροφορίες που έλαβαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της επιχείρησης από τους εμπλεκόμενους, όπως για παράδειγμα το άγαλμα που αναφέρατε, το οποίο φυσικά δεν διαπίστωσαν αν υπάρχει. Αναφέρθηκε όμως στους «υποψήφιους» αγοραστές ότι υπάρχει η δυνατότητα να πουληθεί και αυτό το άγαλμα. Αναζητούν το σημείο στο οποίο μπορεί να βρίσκεται, οι αστυνομικοί για να προχωρήσουν σε έρευνα, φυσικά με την άδεια του εισαγγελέα από εδώ και πέρα και να βρεθούν και άλλα αρχαία αντικείμενα που μπορεί να κρύβονται».

Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί, αν υπήρχαν επαφές και με άλλες μονές, κάτι το οποίο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής, γι’ αυτό ακριβώς και δεν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι στην δικογραφία, συμπλήρωσε η κα Δημογλίδου. «Όπως επίσης πρέπει να γίνει μία πολύ μεγάλη έρευνα, από πού προέρχονται αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν στη Μονή, αν είναι περιουσία της Μονής, αν ανήκαν παλαιότερα σε άλλη μονή, πώς έφτασαν τέλος πάντων στα χέρια των μοναχών» πρόσθεσε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.