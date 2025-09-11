Κυριάκος Μητσοτάκης: Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας – Το μήνυμά του για τη νέα σχολική χρονιά

Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 11/9 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου παρέστη στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο κ. Μητσοτάκης, αντάλλαξε ευχές για τη νέα σχολική χρονιά με μαθητές και εκπαιδευτικούς, ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια ξεκίνησε ο αγιασμός.  Το συγκεκριμένο σχολείο είναι μια από τις 431 σχολικές μονάδες που ανακαινίστηκαν χάρη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ προβλέπεται η αναβάθμιση συνολικά άλλων 2.500 σχολείων.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νέα σχολική χρονιά

Μετά το πέρας του αγιασμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύντομο χαιρετισμό του προς τους μαθητές, ευχήθηκε “καλή χρονιά” σε όλους και ειδικά “στα πρωτάκια”, όπως είπε. Στη συνέχεια τόνισε με έμφαση τις αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και σε άλλες 430 σχολικές μονάδες με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”.

«Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Η κατάσταση την οποία είδα κι εγώ όταν βρέθηκα εδώ μαζί με τον δήμαρχο και τη διευθύντρια πριν από μερικούς μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους μαθητές.

Συνέχισε λέγοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολείων είναι το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” και διευκρίνισε: «Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία».

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε ότι «σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί» και απευθυνόμενος στους μαθητές είπε: «Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο το δικό σας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις».

