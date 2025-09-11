Ανήλικα κορίτσια άρπαζαν χρυσές αλυσίδες από πεζούς – Τρείς συλλήψεις – Βίντεο ντοκουμέντο

Enikos Newsroom

κοινωνία

συλλήψεις

Μπαράζ συλλήψεων καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα, με δράστες κυρίως ανήλικους που επιτίθενται σε πεζούς και τους αρπάζουν τις αλυσίδες από τον λαιμό τους. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και τρία κορίτσια ηλικίας μόλις 16 ετών, τα οποία είχαν ήδη απασχολήσει τις αρχές για παρόμοιες πράξεις.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Alpha το βράδυ της Πέμπτης, δείχνει μία μητέρα με το παιδί της να έρχεται αντιμέτωπη με απόπειρα αρπαγής της αλυσίδας της, μπροστά στα μάτια του μικρού της κοριτσιού.

Το συγκεκριμένο γεγονός σημειώθηκε σε μια περίοδο όπου οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους. Μόνο τις τελευταίες ημέρες έχουν συλλάβει τουλάχιστον πέντε άτομα που παρίσταναν τους περαστικούς και άρπαζαν αλυσίδες, κυρίως από γυναίκες, πριν διαφύγουν τρέχοντας. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει επίσης βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του δράστη από τους αστυνομικούς.

Οι τρεις ανήλικες που συνελήφθησαν είχαν πραγματοποιήσει δύο παρόμοιες επιθέσεις, ενώ ο έλεγχος στο παρελθόν τους αποκάλυψε πως, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, είχαν ήδη ιστορικό σε τέτοιες πράξεις.

23:57 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

